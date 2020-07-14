Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 20:23 — REGNUM Зрителями главного парада дня ВМФ в Петербурге смогут стать только специально приглашенные гости.
В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор порекомендовал, чтобы число зрителей ограничили.
В итоге решено соорудить только трибуну для почетных гостей, которых будут рассаживать с учетом необходимой дистанции, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».
Трибуна будет находиться на Южной оградительной стенке Средней гавани Кронштадта.
«Ведущими телеканалами страны будет организована трансляция парада, лучше просто посмотреть его по телевизору», — цитирует «Петербургский дневник» чиновников Смольного.
Напомним, парад состоится в День ВМФ 26 июля. В северной столице в нем примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта, более четырёх тысяч военнослужащих.