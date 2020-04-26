Медики Петербурга, несмотря на уже понесенные людские потери и большое количество заразившихся коллег, продолжают круглосуточную войну с коронавирусной инфекцией, диагностируют, доставляют в больницы, госпитализируют и лечат тех, у кого развивается болезнь.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают девять городских медицинских учреждений. Для этих целей в них развернуто 4013 коек.

Клиническая больница им. С. П. Боткина первой встретила невидимого врага еще в начале марта, когда многие не верили, что беда пришла и в нашу страну.

Сегодня врачи этого инфекционного стационара продолжают сражаться за жизни тяжело больных пациентов, в том числе беременных женщин, а также заболевших медиков, некоторые из которых находятся в реанимации.

Также взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге принимают: Городская многопрофильная больница №2 в Учебном переулке, Больница св. Георгия на Северном проспекте, Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице и его филиал на Старорусской улице, Александровская больница на проспекте Солидарности, Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова, Городская больница №20 на улице Гастелло, Городская больница №40 на улице Борисова в Сестрорецке.

Итого под взрослых пациентов с COVID-19 развернута 3651 койка. Еще 362 койки для маленьких пациентов развернуты в Детской городской клинической больнице №5 им. Н. Ф. Филатова на Бухарестской улице.

Для того чтобы помочь городским врачам, на прием больных с коронавирусом с мая перепрофилируют несколько медучреждений федерального подчинения. Среди них — клиники Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

С 14 мая, при необходимости, примут больных с COVID-19, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Клиническая больница №122 имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства, 442-й военный клинический госпиталь Минобороны.

Общее количество коек для больных с COVID-19 средней и тяжелой степени уже к началу мая должно увеличиться до 5483 коек.

Кроме того, на следующей неделе в павильоне №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани будет полностью готов к приему пациентов временный госпиталь на более чем 1000 коек для больных в легкой форме, которые по разным причинам не могут лечиться в домашних условиях. Еще 600 коек для таких больных оборудуют в пансионате «Заря» в Репино, где ранее был открыт обсерватор для отбывающих карантин.

«Светя другим, сгораю сам» — так, по древнему выражению, описывается смысл нашей профессии. Жестокий и великий смысл, не оставляющий места сомнениям и страхам тем, кто призван спасать людей, не щадя своей жизни. Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение, войну, в которой не может быть перемирия, и мы уверены, что самоотверженные действия наших коллег, стоящих перед смертельной опасностью, принесут победу человечеству в этой битве», — заявил, комментируя ситуацию в здравоохранении Петербурга, гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

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