В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга в эти минуты идет утренняя служба. Храм открыт для всех, никаких ограничений при входе нет, полиции рядом с собором не замечено, передает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

По приблизительной оценке, на службе присутствует, помимо священнослужителей, более 50 православных верующих. Это люди разных возрастов, но в основном пожилые.

Прихожане стоят на почтительном расстоянии друг от друга. При этом в масках из них — единицы. Впрочем, столь же редки маски и у обычных прохожих на улицах города: в Петербурге купить маски в аптеках практически невозможно.

На входе в Казанский собор продолжает работу церковная лавка со свечами, иконами и прочей продукцией.

Как отмечает корреспондент агентства, некоторые подходят к священнослужителям, спокойно общаются с ними. В то же время не заметно, чтобы верующие целовали иконы, люди ограничиваются зажжением свечей и крестным знамением. Служба идёт в обычном режиме, с участием церковного хора.

Постепенно количество верующих в храме увеличивается, но места для нахождения на безопасном расстоянии пока хватает всем. Внутри замечен лишь один сотрудник охраны собора, следящий за порядком.

Добавим, что никаких антисептиков при входе или объявлений, как-то связанных с темой коронавируса, корреспондент агентства не увидел.

Дарья Драй ИА REGNUM Богослужение в Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Богослужение в Казанском соборе

Напомним, ранее постановлением правительства Санкт-Петербурга в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции было запрещено «посещение храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала».

В Санкт-Петербургской епархии РПЦ в связи с этим заявили: «Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение».

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В ответ на это вечером 27 марта в Смольном сообщили, что «ответственность за соблюдение запрета на посещение объектов религиозных культов <…> ложится на руководителей общественных организаций и объектов, на территории которых проводятся мероприятия».

«Контроль за выполнением постановления в период функционирования города в режиме повышенной готовности возложен на органы государственной власти и правоохранительные структуры в рамках своих полномочий», — пояснили власти Петербурга.