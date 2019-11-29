Памятник архитектуры федерального значения Императорский воспитательный дом в Москве находится под угрозой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября сообщил координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом

Объект расположен в самом центре столицы на Москворецкой набережной. От Красной площади и Кремля его отделяет только парк «Зарядье».

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По словам градозащитника, в историческом здании на данный момент проводятся работы. Однако назвать это реставрацией нельзя — памятник архитектуры, по выражению общественника, буквально «потрошат» изнутри.

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом — памятник архитектуры XVIII—XX веков

«Снести его нельзя, потому что это памятник федерального значения. Но там начались работы, по всей видимости, не согласованные с департаментом культурного наследия. Судя по тем фотографиям, которые нам прислали, внутри выносятся все интерьеры. В той зоне, где сохраняется историческая обстановка, в частности. Это назвать реставрационными работами или консервацией нельзя. Его потрошат — выносят все внутренности, перегородки, исторический паркет», — отметил Новичков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна разбиты

Дарья Антонова ИА REGNUM В арке виден строительный мусор

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом

По информации общественника, рабочие находят там различные раритетные изделия, например монеты и лапти, которые сохранялись столетиями. При этом надзор за тем, куда будут направлены исторические артефакты, не осуществляется, уверен градозащитник. В итоге это может привести к тому, что ценные предметы могут навсегда быть утеряны для общества и науки.

«Мы считаем, что застройщик, который собирался организовать там гостиничный комплекс, он начал эти работы как минимум поспешно и не согласованно. Должен быть определенный авторский надзор. Его нет, потому что ни один реставратор не позволит выполнять подобные вещи. Мы направили запрос в департамент культурного наследия и ждём их ответ», — заявил Новичков.

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Императорский воспитательный дом был крупнейшим зданием Москвы дореволюционного периода. Его заложили в 1764 году и использовали как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. автором проекта выступил архитектор Карл Бланк. Последний из трёх корпусов построили в ХХ веке (архитектор Иосиф Ловейко).

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом

До последнего времени в зданиях располагались Военная академия РВСН и Российская академия медицинских наук. Сейчас доступ на территорию, где находится воспитательный дом, закрыт, а металлические ворота сцеплены навесным замком. Впрочем, и через ограду легко убедиться — в архитектурном памятнике идут активные хозяйственные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом