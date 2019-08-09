Москва, , 16:47 — REGNUM

Общественное движение «Архнадзор» призывает власти Москвы остановить снос комплекса зданий Вещевого интендантского склада Московского военного округа конца XIX — начала XX веков. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Снос происходит частично на территории объединённой охранной зоны, где по закону допустима только регенерация (восстановление, восполнение, воссоздание) утраченных ранее элементов исторической среды», — отметили градозащитники.

В частности, снос происходит в границах трёх объектов археологического наследия федерального значения. «Архнадзор» не располагает сведениями о проведённой историко-культурной экспертизе, а также согласованном с Мосгорнаследием проекте, а следовательно, разрешённого строительства на данном участке быть не может.

«8 августа Мосгорнаследие сообщило, что возбуждает административное производство по факту нарушения установленной законом процедуры. Однако сегодня, после ухода полиции с участка в 10:25, подрядчик продолжил снос. Координаторы «Архнадзора» повторно вызвали полицию», — сообщили в организации.

Напомним, в 2018 году здание было продано под коммерческую застройку. Компания планирует возвести на данном месте жилой комплекс.

Фото объекта можно посмотреть здесь.