В подмосковной Балашихе открыли движение по эстакаде в микрорайоне Салтыковка 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салтыковский путепровод строился долгие три года. Сроки затянулись в связи с согласованием расширения территории вокруг строящегося участка, принадлежащей частным владельцам, отметил при общении с журналистами глава Балашихи Сергей Юров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разворот под эстакадой с южной строны
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поворот под эстакадой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Местные жители задают вопросы Сергею Юрову
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие эстакады
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония открытия эстакады

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, открытие Салтыковской эстакады — один из элементов проекта по реконструкции Носовихинского шоссе. Эстакада связывает две части города и поможет избежать больших пробок на железнодорожном переезде, отметил министр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Гержик
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вид эстакады с экрана беспилотника
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Железнодорожная дорога

Отметим, что в рамках проекта реконструкции Носовихинского шоссе в планах на ближайшее время расширение Кучинского туннеля и реконструкции Леоновского шоссе в Балашихе.

Напомним, что эстакаду в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, которая соединяет Носовихинское и Горьковское шоссе, планировали сдать в декабре 2019 года.

Читайте также: Губернатор Подмосковья запустил движение по новому путепроводу в Реутове

Читайте также: Открытие Салтыковской эстакады в Балашихе могут отложить? Фоторепортаж