В подмосковной Балашихе открыли движение по эстакаде в микрорайоне Салтыковка 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салтыковский путепровод строился долгие три года. Сроки затянулись в связи с согласованием расширения территории вокруг строящегося участка, принадлежащей частным владельцам, отметил при общении с журналистами глава Балашихи Сергей Юров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разворот под эстакадой с южной строны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поворот под эстакадой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Местные жители задают вопросы Сергею Юрову

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие эстакады

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония открытия эстакады

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, открытие Салтыковской эстакады — один из элементов проекта по реконструкции Носовихинского шоссе. Эстакада связывает две части города и поможет избежать больших пробок на железнодорожном переезде, отметил министр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Гержик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид эстакады с экрана беспилотника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная дорога

Отметим, что в рамках проекта реконструкции Носовихинского шоссе в планах на ближайшее время расширение Кучинского туннеля и реконструкции Леоновского шоссе в Балашихе.

Напомним, что эстакаду в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, которая соединяет Носовихинское и Горьковское шоссе, планировали сдать в декабре 2019 года.

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