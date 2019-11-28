Салтыковская эстакада в Балашихе открыта для автомобилистов
В подмосковной Балашихе открыли движение по эстакаде в микрорайоне Салтыковка 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Салтыковский путепровод строился долгие три года. Сроки затянулись в связи с согласованием расширения территории вокруг строящегося участка, принадлежащей частным владельцам, отметил при общении с журналистами глава Балашихи Сергей Юров.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, открытие Салтыковской эстакады — один из элементов проекта по реконструкции Носовихинского шоссе. Эстакада связывает две части города и поможет избежать больших пробок на железнодорожном переезде, отметил министр.
Отметим, что в рамках проекта реконструкции Носовихинского шоссе в планах на ближайшее время расширение Кучинского туннеля и реконструкции Леоновского шоссе в Балашихе.
Напомним, что эстакаду в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, которая соединяет Носовихинское и Горьковское шоссе, планировали сдать в декабре 2019 года.
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