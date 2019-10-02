Реутов, Московская область, 2 октября 2019, 18:43 — REGNUM В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Путепровод
Путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.

Пешеходы
Пешеходы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реутов. Путепровод
Реутов. Путепровод
Реутов. Путепровод (слева). Реутов. Путепровод (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)
Реутов. Путепровод
Ограждения на путепроводе остеклены
Реутов. Путепровод (слева). Ограждения на путепроводе остеклены (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)
Путепровод
Путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.

Жилой микрорайон рядом с путепроводом
Жилой микрорайон рядом с путепроводом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Реутове
Путепровод в Реутове
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.

Дорожные работы по укладки асфальта
Дорожные работы по укладки асфальта
Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове
Дорожные работы по укладки асфальта
Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове (слева). Дорожные работы по укладки асфальта (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева).
Строительные материалы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные материалы
Путепровод в Реутове
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Реутове
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Железная дорога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод. Разделительная полоса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Движение по путепроводу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.

Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода
Автобусная остановка
Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода (слева). Автобусная остановка (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)

По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.

Плитка на дорожках
Плитка на дорожках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осенний лист на песке
Осенний лист на песке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Реутово
Путепровод в Реутово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM