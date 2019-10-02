Реутов, Московская область,
2 октября 2019, 18:43 — REGNUM В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.
Путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.
Пешеходы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реутов. Путепровод (слева). Реутов. Путепровод (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)
Реутов. Путепровод (слева). Ограждения на путепроводе остеклены (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)
Путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.
Жилой микрорайон рядом с путепроводом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Реутове
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.
Дорожные работы по укладки асфальта
Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове (слева). Дорожные работы по укладки асфальта (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева).
Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.
Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода (слева). Автобусная остановка (справа)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)
По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.
Плитка на дорожках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осенний лист на песке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Реутово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM