2 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Реутов, Московская область, , 18:43 — REGNUM В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Путепровод Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реутов. Путепровод (слева). Реутов. Путепровод (справа) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)

Реутов. Путепровод (слева). Ограждения на путепроводе остеклены (справа) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)

Путепровод Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.

Жилой микрорайон рядом с путепроводом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Путепровод в Реутове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.

Дорожные работы по укладки асфальта

Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове (слева). Дорожные работы по укладки асфальта (справа) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева).

Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.

Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода (слева). Автобусная остановка (справа) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (слева). Наталья Стрельцова © ИА REGNUM (справа)

По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.

Плитка на дорожках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Осенний лист на песке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM