Тема мигрантов — легальных и нелегальных — все громче звучит в нашем обществе. Это неудивительно, ведь она связана сразу с несколькими болевыми точками нашего бытия.

Иван Шилов ИА Регнум

Дефицит трудовых ресурсов (проще говоря, нехватка людей), межнациональные отношения (на обострение которых делают ставку наши противники), социальная справедливость (и неравенство доходов), уличная преступность и даже терроризм — все эти темы, напрямую связанные с темой миграции, чрезвычайно важны. Но есть еще одна, затмевающая их все.

Это вопрос сохранения национальной идентичности, то есть сохранения русского народа и его духовного кода. Не просто, точнее, не только физического сохранения русских, а сохранения их теми, кем они были тысячелетие своей истории.

Миграция сама по себе не угрожает русскому народу, но только в том случае, если ее масштаб и форма не выходят за разумные пределы, а сам русский народ твердо «стоит в вере», то есть осознает свою идентичность и не готов поступаться ею.

Необходимость ограничения и упорядочения миграции признается уже практически всеми снизу доверху, однако накопленные за десятилетия проблемы шире просто наличия в наших городах миллионов инородцев (выражаясь языком XIX века).

Одним ограничением миграции проблемы уже не решить, ведь у нас уже есть многие миллионы новых сограждан из числа иноплеменных мигрантов, причем с высокой рождаемостью и активной круговой солидарностью, то есть в нашем обществе уже существует ядро быстрорастущей проблемы противостояния местных и чужих. И она не исчезнет, даже если мы закроем границы от новых мигрантов и вышлем всех нелегалов.

Как не допустить ее обострения?

Только укреплением национального самосознания, то есть собственной самости, уверенности в собственном представления о добре и зле, строительством отвечающего национальному коду социально-экономического уклада.

Миграционная политика служит в этом случае хорошим индикатором того, в правильную ли сторону мы движемся. Поэтому так важно расставить в ней все точки над i.

Одним из немногих, кто давно уже говорит о миграции как части большой проблемы, является патриарх Кирилл. И в недавнем интервью святейший сформулировал это так:

«Мне тяжело дать какую-то оценку с экономической и даже с политической точки зрения, но вот о чем я бы хотел сказать. Ну, жили же мы без мигрантов! А вот без чего мы не можем, с точки зрения сверхзаработков работодателей, так это без очень дешевой рабочей силы, на которой можно наживаться и создавать капитал. Вот без этого, наверное, кто-то и не может.

Все эти требования привлечь дешевую рабочую силу проистекают от тех, кто просто не хочет потерять какую-то часть своих доходов. Но если мы обогащаемся за счет других, то повторяем тем самым страшную ошибку колониальных стран».

Патриарх говорит о сверхзаработках, то есть о диком капитализме, который и является главным сторонником завоза мигрантов. Капиталу важна только прибыль. И вместо того, чтобы платить собственным гражданам больше (то есть сократить свои доходы), он лучше наймет дешевого гастарбайтера.

Нас пугают дополнительной инфляцией в случае отказа от мигрантов. Действительно, в стране есть дефицит рабочих рук. Но как можно сравнивать вопросы удорожания жизни и постепенного замещения собственного народа пришлым, это же несопоставимые по значению вещи!

Впрочем, для немалой части нашего капитала нет никакой разницы между местными и пришлыми — и те, и другие для них глубоко чужие. Потому что свои для них только «богатые и знаменитые», успешные и космполитичные, люди мира.

Неслучайно еще недавно идеалом для большой части бизнеса была жизнь на два дома: зарабатывать в России, а тратить на Западе. После начала СВО ситуация, как и настроения в «элите», стали меняться, но до формирования действительно национальной элиты (включая бизнес) нам еще очень далеко. «Элита» должна стать плоть от плоти своего народа, тогда у нее и мысли не возникнет о допустимости «замещения». Но для этого у нее общее должно быть выше частного, а служение важнее владения.

Пока мы только на пути к этому, и патриарх подчеркивает, что использование мигрантов не должно создавать угрозу нашей национальной идентичности. Ведь, утратив идентичность (не только в элите, но и в народе), мы просто исчезнем, растворимся на путях истории. Эта угроза не мифическая, а реальная, тем более после стольких пережитых нашим народом за последний век испытаний.

«Для интегральности нации, даже если в ней много этносов, — подчеркнул патриарх, — очень важно, чтобы не было ситуации, когда эти этносы относятся к совершенно разным культурам, когда мигранты считают своим долгом сохранять все, что они привезли, отстаивать это, нередко в прямом столкновении с местными жителями. (…)

Но необязательно эта миграция должна на всю жизнь связывать себя с Россией. Все это требует государственного регулирования. Но нужно с пониманием относиться, в том числе и к нуждам тех людей, которые сюда приехали. Они не должны быть людьми десятого класса, не должны жить в нищете.

Но при всем этом использование рабочей силы мигрантов не должно создавать угрозу нашей национальной идентичности. Должны быть балансы»

Идентичность, национальный код важнее любых форм государственного устройства, точнее, именно они и должны определять, формировать социально-экономический уклад и государство.

Русская цивилизация, русский народ сформированы православием, и этот факт не удалось изменить даже воинствующим атеистам-большевикам. А о значении этого почти полтора века назад написал Достоевский:

«При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность».

И эта связь между политическими институтами нации и положенным в основу ее объединения нравственным законом имеет и обратную силу.

«Заметьте, — акцентирует внимание Достоевский, — как только после времен и веков начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться.

Достоевский ставит и диагноз любому народу в истории:

«Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять…

Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения с единственною целью «спасти животишки» — других целей гражданского единения тогда не бывает».

Русскому народу угрожают не мигранты сами по себе, а расшатывание и исчезновение его духовного идеала, после чего последует если не разрушение общества и государства, то его замена изнутри на нечто совершенно другое, чуждое, ненациональное.

А отношение к проблеме мигрантов является важным индикатором того, понимаем ли мы идущую прямо сейчас борьбу за наше будущее, за наше право оставаться русской цивилизацией.