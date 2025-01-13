Являются ли мигранты главной угрозой национальной идентичности
Тема мигрантов — легальных и нелегальных — все громче звучит в нашем обществе. Это неудивительно, ведь она связана сразу с несколькими болевыми точками нашего бытия.
Дефицит трудовых ресурсов (проще говоря, нехватка людей), межнациональные отношения (на обострение которых делают ставку наши противники), социальная справедливость (и неравенство доходов), уличная преступность и даже терроризм — все эти темы, напрямую связанные с темой миграции, чрезвычайно важны. Но есть еще одна, затмевающая их все.
Это вопрос сохранения национальной идентичности, то есть сохранения русского народа и его духовного кода. Не просто, точнее, не только физического сохранения русских, а сохранения их теми, кем они были тысячелетие своей истории.
Миграция сама по себе не угрожает русскому народу, но только в том случае, если ее масштаб и форма не выходят за разумные пределы, а сам русский народ твердо «стоит в вере», то есть осознает свою идентичность и не готов поступаться ею.
Необходимость ограничения и упорядочения миграции признается уже практически всеми снизу доверху, однако накопленные за десятилетия проблемы шире просто наличия в наших городах миллионов инородцев (выражаясь языком XIX века).
Одним ограничением миграции проблемы уже не решить, ведь у нас уже есть многие миллионы новых сограждан из числа иноплеменных мигрантов, причем с высокой рождаемостью и активной круговой солидарностью, то есть в нашем обществе уже существует ядро быстрорастущей проблемы противостояния местных и чужих. И она не исчезнет, даже если мы закроем границы от новых мигрантов и вышлем всех нелегалов.
Как не допустить ее обострения?
Только укреплением национального самосознания, то есть собственной самости, уверенности в собственном представления о добре и зле, строительством отвечающего национальному коду социально-экономического уклада.
Миграционная политика служит в этом случае хорошим индикатором того, в правильную ли сторону мы движемся. Поэтому так важно расставить в ней все точки над i.
Одним из немногих, кто давно уже говорит о миграции как части большой проблемы, является патриарх Кирилл. И в недавнем интервью святейший сформулировал это так:
«Мне тяжело дать какую-то оценку с экономической и даже с политической точки зрения, но вот о чем я бы хотел сказать. Ну, жили же мы без мигрантов! А вот без чего мы не можем, с точки зрения сверхзаработков работодателей, так это без очень дешевой рабочей силы, на которой можно наживаться и создавать капитал. Вот без этого, наверное, кто-то и не может.
Все эти требования привлечь дешевую рабочую силу проистекают от тех, кто просто не хочет потерять какую-то часть своих доходов. Но если мы обогащаемся за счет других, то повторяем тем самым страшную ошибку колониальных стран».
Патриарх говорит о сверхзаработках, то есть о диком капитализме, который и является главным сторонником завоза мигрантов. Капиталу важна только прибыль. И вместо того, чтобы платить собственным гражданам больше (то есть сократить свои доходы), он лучше наймет дешевого гастарбайтера.
Нас пугают дополнительной инфляцией в случае отказа от мигрантов. Действительно, в стране есть дефицит рабочих рук. Но как можно сравнивать вопросы удорожания жизни и постепенного замещения собственного народа пришлым, это же несопоставимые по значению вещи!
Впрочем, для немалой части нашего капитала нет никакой разницы между местными и пришлыми — и те, и другие для них глубоко чужие. Потому что свои для них только «богатые и знаменитые», успешные и космполитичные, люди мира.
Неслучайно еще недавно идеалом для большой части бизнеса была жизнь на два дома: зарабатывать в России, а тратить на Западе. После начала СВО ситуация, как и настроения в «элите», стали меняться, но до формирования действительно национальной элиты (включая бизнес) нам еще очень далеко. «Элита» должна стать плоть от плоти своего народа, тогда у нее и мысли не возникнет о допустимости «замещения». Но для этого у нее общее должно быть выше частного, а служение важнее владения.
Пока мы только на пути к этому, и патриарх подчеркивает, что использование мигрантов не должно создавать угрозу нашей национальной идентичности. Ведь, утратив идентичность (не только в элите, но и в народе), мы просто исчезнем, растворимся на путях истории. Эта угроза не мифическая, а реальная, тем более после стольких пережитых нашим народом за последний век испытаний.
«Для интегральности нации, даже если в ней много этносов, — подчеркнул патриарх, — очень важно, чтобы не было ситуации, когда эти этносы относятся к совершенно разным культурам, когда мигранты считают своим долгом сохранять все, что они привезли, отстаивать это, нередко в прямом столкновении с местными жителями. (…)
Но необязательно эта миграция должна на всю жизнь связывать себя с Россией. Все это требует государственного регулирования. Но нужно с пониманием относиться, в том числе и к нуждам тех людей, которые сюда приехали. Они не должны быть людьми десятого класса, не должны жить в нищете.
Но при всем этом использование рабочей силы мигрантов не должно создавать угрозу нашей национальной идентичности. Должны быть балансы»
Идентичность, национальный код важнее любых форм государственного устройства, точнее, именно они и должны определять, формировать социально-экономический уклад и государство.
Русская цивилизация, русский народ сформированы православием, и этот факт не удалось изменить даже воинствующим атеистам-большевикам. А о значении этого почти полтора века назад написал Достоевский:
«При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность».
И эта связь между политическими институтами нации и положенным в основу ее объединения нравственным законом имеет и обратную силу.
«Заметьте, — акцентирует внимание Достоевский, — как только после времен и веков начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться.
Достоевский ставит и диагноз любому народу в истории:
«Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять…
Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения с единственною целью «спасти животишки» — других целей гражданского единения тогда не бывает».
Русскому народу угрожают не мигранты сами по себе, а расшатывание и исчезновение его духовного идеала, после чего последует если не разрушение общества и государства, то его замена изнутри на нечто совершенно другое, чуждое, ненациональное.
А отношение к проблеме мигрантов является важным индикатором того, понимаем ли мы идущую прямо сейчас борьбу за наше будущее, за наше право оставаться русской цивилизацией.