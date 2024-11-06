Дональд Трамп взял реванш, спустя четыре года возвратившись в Белый дом. Но он не просто второй раз выиграл президентские выборы.

Сергей Корсун ИА Регнум

Трамп сломал сопротивление двухпартийного и надпартийного истеблишмента. Ему нужна была уверенная победа не с минимальной разницей — и он ее добился. Более того, он превзошел ожидания даже большинства своих сторонников и тех, кто делал на него ставку.

Трамп не просто улучшил свой результат 2016 года — судя по всему, он наберет больше 304 голосов выборщиков — но и обошел второго кандидата, Камалу Харрис по количеству голосов избирателей. Окончательных данных пока нет, но пока что Трамп впереди на пять миллионов голосов — и это при том, что Хиллари Клинтон в 2016 году обошла его на три миллиона, а Джо Байден в 2020-м — на семь.

Само по себе большинство голосов избирателей в общенациональном масштабе не имеет значения для определения победителя, всё решается на уровне голосования по штатам, но оно дает республиканцам уверенность в будущем. Белая провинциальная Америка — а именно она и является главным избирателем Трампа — еще не находится в обреченном меньшинстве и не собирается сдаваться без боя. И 5 ноября она выиграла этот бой, причем не только в битве за Белый дом.

Трамписты (так теперь правильнее называть республиканцев) получили еще и большинство в Сенате, и есть неплохие шансы на то, что им удастся удержать большинство в Палате представителей. Но даже без нижней палаты Конгресса Трамп-47 (порядковый номер его будущего президентства) будет гораздо сильней Трампа-45.

В этот раз под его контролем будет три из четырех публичных центров власти — Белый дом, Сенат и Верховный суд, в котором большинство составляют консерваторы. Плюс к этому, у будущего президента США под контролем и сама республиканская партия, которая не была трампистской во время его первого срока.

То есть даже без большинства в Палате представителей у Трампа есть такие рычаги власти, которых у него не было на первом сроке. Тогда у него в первые два года было большинство в сенате, но часть республиканских сенаторов были настроены против него. У него не было тотальной поддержки в партии, да и большинство в Верховном суде сложилось лишь к концу срока. Большую часть которого он провел в попытках выбраться из обвивших и парализовавших его администрацию интриг, саботажа и открытой обструкции, усугублявшихся еще и личной неопытностью как государственного деятеля.

Теперь почти все явные путы сброшены, Трамп может выходить на битву напрямую со своим главным противником, «вашинтонским болотом», то есть спрутом дипстейта, этой смеси правящей бюрократии, наследственных элит и финансовых структур. Есть ли у него шансы?

Конечно, нет, если подразумевать однозначную победу над «реальными правителями» Америки. Трамп не может победить дракона, но он может отрубить ему голову — одну из. А учитывая болезненное состояние дракона, новая на месте отрубленной может в этот раз и не вырасти.

Проще говоря, американский истеблишмент находится не в меньшем кризисе, чем само американское государство и общество, и Трамп является одновременно и симптомом этой болезни, и самозваным доктором, пытающимся ее вылечить. Он не раз говорил о своем желании осушить «вашингтонское болото», а в последнее время все чаще повторяет слова о том, что главные враги Америки находятся не вовне, а внутри нее.

Особо искать внутренних «врагов народа» и не нужно, избиратели Трампа убеждены в том, что ими являются как раз те самые всесильные и развращенные элиты. Вашингтонские, нью-йоркские и калифорнийские — очень богатые, в основном либерально-космополитические, считающие простой народ быдлом.

Причем так считают не только белые провинциальные мужчины средних лет (главный электорат Трампа), но и очень многие представители цветных (поддержка республиканцы среди латиноамериканцев серьезно выросла) и молодежи вообще.

Как бы не изображали Трампа расистом, сексистом и врагом простых людей, веры в это у избирателей все меньше, хотя большая часть голосовавших за Харрис сделала это только из страха перед созданным медиа «фашистом» Трампом.

Но что же все-таки сможет сделать этот «потенциальный диктатор»?

Сумеет ли он если не устроить зачистку управленческой (в широком смысле этого слова) элиты, то хотя бы существенно скорректировать ее политику? Да — потому что нынешняя политика завела страну в тупик и кризис, как внутренний (поляризация, растущее межрасовое напряжение, износ инфраструктуры, недоверие к центральной власти и медиа), так и внешнеполитический.

Космополитическая элита делает ставку на глобальное доминирование США, на глобализацию по англосаксонским правилам, а это уже физически невозможно. Для «вашингтонского болота» не имеет значения, кто будет населять Америку через 50 лет — главное, чтобы крышку банки с мультирасовым компотом не снесло, чтобы государство оставалось управляемым, а общество — направляемым.

Но так не получается.

Многочисленные звоночки о сбое в системе звучат уже давно. Однако истеблишмент уверен, что он может одновременно «идти и жевать жвачку», то есть аккуратно реформировать страну и отстаивать глобальное лидерство с элементами гегемонии.

Трамп — как и немалая часть элитариев — в это не верит.

Если продолжать все как есть, не будет ни гегемонии, ни самих США. Поэтому он попытается сосредоточиться на стране, на ее усилении и возрождении как единого целого, на предотвращении распада и закреплении за ней позиций «страны номер один» в мире.

Получится ли у него? Лично Трамп может только заложить фундамент перемен, а продолжать будут уже новые поколения.

В этом смысле огромное значение имеет избрание вице-президентом Джея Ди Вэнса — политика, который действительно представляет альтернативу глобалистскому космополитизму нынешнего американского истеблишмента. В случае успеха Трампа у Вэнса будет возможность еще восемь лет «делать Америку снова великой».

Если, конечно, они оба выживут в битве с «вашингтонским болотом».