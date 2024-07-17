Выбор Дональдом Трампом своим напарником, кандидатом в вице-президенты сенатора Джея Ди Вэнса в России был встречен с «чувством глубокого удовлетворения». После неудачного покушения на Дональда его и так хорошие шансы на победу еще выросли, поэтому появление рядом с ним молодого американского консерватора, неоднократно выступавшего против многомиллиардной помощи Украине, не могло не вызвать одобрения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но одновременно стали звучать и голоса критиков-скептиков. Неважно, что именно Вэнс (да и Трамп) говорят про Украину — это всё слова. Для них главное — противостояние с Китаем, и Россия их интересует только с этой точки зрения. Нам предложат размен Украины (фиксация по линии фронта и отказ от НАТО) на дистанцирование от Китая, а на это мы, естественно, не пойдем, да и вообще, если поверим Трампу-Вэнсу, то будем дураками: и Украину не получим, и доверие Китая потеряем.

Да и вообще, не может у нас быть в США никаких партнеров или идейно близких политиков, все они — враги и настроены против нас. А те, кто говорит что-то миролюбивое (или правильное с нашей точки зрения), ничего изменить не смогут, даже если окажутся в Белом доме.

Не случайно за тем же Вэнсом виднеется фигура знаменитого обитателя Кремниевой долины Питера Тиля — миллиардера и инвестора. Открытый гей за сенатора, который против абортов? Ну это же прямое доказательство того, что всё это фальшь и разводки — опять мировые деньги приводят к власти популистов, которые будут делать то, что им велят.

На словах он против «вашингтонского болота», мигрантов и помощи Украине, а на деле будет марионеткой глобального капитала и «глубинного государства». А у нас в России ему зачем-то радуются — вот, наш человек, представитель американской глубинки, настоящий консерватор и чуть ли не антиглобалист.

Поэтому не нужно вообще обращать внимание на американскую внутриполитическую борьбу — нам выгоден только максимальный внутренний раскол и смута в США, а всё остальное никак не влияет на наш путь к победе на Украине.

Это точка зрения популярна, но глубоко ошибочна. Американская внутриполитическая борьба имеет огромное влияние на мировые дела, потому что американская элита давно уже является мировой элитой. То есть теми, кто претендует на глобальное доминирование. Понятно, что речь идет не просто о политиках, а и о крупных глобальных корпорациях, мировых деньгах.

Однако эти «глобальные деньги» далеко не едины в своих взглядах на будущее, у них разные представления и о глобализации, и о способах ее продвижения. Более того, и внутри них есть раскол по линии «глобалисты — националисты», то есть между сторонниками курса на ликвидацию национальных государств и теми, кто стоит за их сохранение (отдельный вопрос, в какой форме и под чьим контролем).

Этот раскол опирается и на различие в цивилизационном коде между англосаксами и европейцами (как бы они ни были ослаблены), и внутри англосаксов (где есть самые разные течения — от ультрасионистов до сторонников спасения белой расы). То есть мировая (западная) элита не едина. Тем более на фоне разворачивающегося кризиса ее глобального проекта: он рушится, и для его спасения нужно предпринимать самые серьезные меры.

То, что делает для этого господствующая ныне мейнстримная часть западной элиты, явно не срабатывает. Вавилонская башня, пусть медленно и по краям, но продолжает рассыпаться.

Не потому что Россия взбунтовалась и пришла за своим — но потому что все карты ложатся против Запада. Китай, исламский мир, Индия, да и в целом Глобальный Юг отказываются быть ведомыми и предлагают Западу поделится полномочиями, произвести, грубо говоря, перераспределение долей в акционерном обществе под названием «мировое сообщество».

Но атлантистская часть западных элит не хочет уступать. Она готова чуть увеличить чужие доли, но при безусловном сохранении за собой даже не контрольного пакета, а абсолютного большинства акций. Весь мир видит это упрямство и делает ставку на то, что гегемон скоро надорвется — причем как снаружи, так и внутри.

Понимает это и часть чисто американских элит, и именно ее олицетворяют Трамп и Вэнс. Их идея «сделать Америку великой снова» — она ведь в первую очередь о спасении самой Америки, о том, чтобы не дать ей рухнуть под тяжестью внутренних проблем и противоречий.

Американские националисты Трамп и Вэнс не хотят вернуть «настоящую белую Америку» — это уже невозможно. Но они хотят укрепить то, что от нее осталось, предотвратить развал единого государства. Многорасовая Америка лишь в теории должна была стать прообразом единого глобального человечества, на практике же «плавильный котел» плохо работал даже в прошлом. А сейчас культурные, цивилизационные и межрасовые противоречия грозят уничтожить, разорвать сами США, то есть подорвать фундамент англосаксонского глобального проекта.

Но Трамп и Вэнс пытаются спасти не его, а саму Америку. Сделать ее сильной изнутри, хотя и есть большие сомнения в том, что в нынешней запущенной стадии это еще возможно. Но зачем это России? Нам ведь невыгодно, чтобы стратегический противник укреплялся, значит, мы должны, условно говоря, «болеть за Байдена», то есть за углубление кризиса и раскола?

Нет. Потому что угроза от окрепнувшей Америки чисто гипотетическая (и отложенная во времени, за которое мир неизбежно будет меняться в постамериканскую сторону), а от нынешней «загнивающей» — вполне реальная. Потому что нынешние интервенционистские элиты США настроены на сдерживание Китая всеми силами и могут случайно доиграться до большой войны.

А неоизоляционисты Трамп и Вэнс, несмотря на всю их антикитайскую риторику, будут больше настроены на развод с Пекином и разграничение зон влияния. Потому что условный «Байден» — это интервенционизм, попытка сохранить глобальную гегемонию и курс на глобализацию, а Трамп — это стремление застолбить за Америкой место самой сильной мировой державы на последующие после краха «мира по-американски» десятилетия. То есть в том самом многополярном мире, к которому мы и стремимся.

Поэтому нам и выгодна победа Трампа-Вэнса в ноябре. Ну а опасения насчет того, что новые правители Америки предложат нам сделку по Украине за счет наших отношений с Китаем, а мы на нее сдуру согласимся, абсолютно беспочвенны. Даже если представить себе, что Трамп всерьез попробует провернуть такую комбинацию (хотя для этого нужно недооценивать его способности), шансов на принятие Путиным подобного «размена» просто нет.

Наш неофициальный альянс с Китаем носит стратегический характер и направлен на строительство постамериканского мира. Даже если представить абсолютно невозможное: Трамп вдруг оказался бы готов отдать нам всю Украину (то есть отказаться не просто от ее вступления в отдаленном будущем в НАТО, но и полностью прекратить любую помощь ей, что приведет к коллапсу нынешнего украинского государства), то и тогда Путин не согласился бы «равноудалиться» от Си Цзиньпина.

Потому что это противоречило бы всему сразу — и нашей стратегии, и нашим национальным интересам. Украину мы в любом случае вернем, но не ценой того, чтобы позволить США вновь (как это было в 70-е) разыгрывать ситуацию в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин. Ну и блеф тут тоже не пройдет: карты в этот раз у них на руках откровенно слабые.