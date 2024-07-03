Не секрет, что Владимир Путин не любит термин «элита». Можно предположить, что у президента нехорошие ассоциации с этим словом. Причем даже не с советских времен, когда оно употреблялось редко, да и то преимущественно в отношении «буржуазных элит», а с 90-х, когда им стали маркировать всё подряд, от квартир до клубов с «элитными девушками».

ИА Регнум

Тогда же «элитой» стали называть (в том числе и сами себя) и новых хозяев жизни и страны — и, учитывая их качество, это стало окончательным приговором для самого термина.

Путин не раз говорил о так называемой элите — а в феврале этого года в президентском послании прямо заявил, что «слово «элита» себя дискредитировало»: «Особенно те, кто набили карманы за счёт всяких процессов в экономике с 90-х. Они точно не элита».

Тогда же Путин заявил, что «подлинная элита это те, кто служит России» — то есть труженики и воины, и именно они должны выходить на ведущие позиции. Стремление президента понятно, и оно полностью совпадает с желанием нашего народа. Потому что народ тоже не любит «элиту». Точнее, тех, кого он к ней относит.

Вот недавний социологический опрос, проведённый компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн», — у людей выясняли, кто, по их мнению, сейчас относится к элите и из кого она должна состоять. И обнаружился огромный разрыв, практически полное несовпадение.

В реальной жизни наши сограждане включают в элиту обладающих богатством и властью, статусным происхождением и знаменитостью. Именно эти четыре признака заняли первые места — 64% отметили высокий уровень дохода, по 59% — «большой объем власти» и статусное происхождение, а 49% — «медийную известность».

Все остальные характеристики «элиты» очень сильно отстают. Престижные профессии и образование назвали 12–13%, а «способность задавать ценности и ориентиры», «выдающиеся способности и таланты» и «высокий интеллект» отметили по 8–9% опрошенных.

То есть богатые, при власти, знаменитые и дети крутых родителей — вот как выглядит существующая элита в глазах народа. Но при этом на самом деле определять принадлежность к элите должны, по мнению того же народа, совершенно другие качества. Настоящая элита должна быть талантливой, умной и вдохновляющей, дающей ценностные ориентиры, то есть высокоморальной.

Таким образом, те три характеристики, которые отмечены как наименее присущие существующей элите, отмечаются как самые важные для элиты настоящей — 59% опрошенных обозначили выдающиеся способности и таланты, 57% — высокий уровень интеллекта, а 47% назвали умение задавать обществу ценности и ориентиры. А четыре последние места заняли богатство (16%), происхождение и известность (по 12%) и власть (10%).

Что же получается? Народ хочет видеть элиту с качествами, противоположными тем, что есть у неё сейчас, то есть нам нужно кардинальное, полное обновление элиты? Или народ видит элиту в гораздо более негативном свете, чем она есть, а на самом деле всё уже не так плохо, как раньше?

Тут есть две составляющие. С одной стороны, в 90-е мы пережили национальную катастрофу. Развал страны стал возможен в том числе и вследствие ухудшения качества элиты (и даже предательства её части) и привел к ещё большей, масштабной её деградации, если брать ценностные характеристики.

Наверх стали активно пробиваться крайние индивидуалисты, эгоисты, авантюристы, проходимцы и просто жулики. Крах советской элиты (принцип формирования которой имел немало минусов, но и множество достоинств) привёл к её вытеснению куда менее национальной (а часто и прямо антинациональной), непатриотичной, аморальной и паразитической элитой.

Конечно, таковой была далеко не вся новая элита, но немалая её часть. Причём она отравила собой весь колодец, всю вертикаль власти. Так что начатое Владимиром Путиным лечение и исправление проходит очень тяжело и нестабильно: зародившаяся «элита-паразит» пустила глубокие корни и не хочет уступать позиции.

К тому же она эксплуатирует самые низменные качества — жадность, властолюбие, зависть, в том числе и у тех, кто должен чистить или замещать эту «паразит-элиту». Чистильщики и сменщики часто заражаются теми же болезнями, искоренить которые они были призваны.

Так что, с другой стороны, когда народ отказывает нынешней элите в уме и талантах, объясняя всё деньгами и властью, это отчасти ведь и признание собственной слабости. Тут народ глядится в элиту как в зеркало, потому что понимает, что, попав в её состав, начнет вести себя так же, как и те, кого он осуждает. Получается замкнутый круг?

Нет. Потому что у людей все-таки есть представление о том, как правильно должна формироваться элита. И это представление — правильное, пусть и идеалистическое. Идеалистическое не значит несбыточное, коммунистические идеалы тоже были недостижимы. Идеалистическое значит то, к чему нужно стремиться.

Если народ хочет, чтобы лучшие люди из него отбирались по принципу талантов, ума и моральных качеств, и того же самого хочет президент, то кто может нам помешать двигаться к этой цели? Только не говорите, что нынешняя «элита».

Если «кадры решают всё», то у нас для того, чтобы продвигать правильные кадры, есть всё необходимое. В стране хватает талантливых, честных и любящих Родину пассионариев.

Это и ветераны войны, для которых действительно приходит «время героев» (в куда более широком смысле, чем даже кадровая программа, инициированная Путиным), и учёные, и инженеры, и рабочие (и не только предприятий ВПК), и настоящая национальная интеллигенция — от учителей до актёров.

Из них должна формироваться новая, действительно народная элита на всех уровнях и во всех сферах. Зафиксированный на бумаге моральный кодекс новых элитариев не нужен, он и так известен у нас абсолютному большинству. Новая «элита» может и не называться элитой — пусть будут просто «лучшие люди».

Нам нужно не просто запустить социальные лифты, нам нужно ответить на вызов, который история бросила нашему народу. Без правильной и справедливой системы отбора лучших людей для руководства страной и обществом нас не просто сомнут — мы как народ и цивилизация просто растворимся в потоке времени.