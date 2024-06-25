Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

После «глобального саммита мира» в Швейцарии, показавшего абсолютное отсутствие глобальности, в переговорной концепции Украины наметились некоторые изменения. К удивлению многих, первые лица в той или иной форме допустили, что мирные переговоры возможны и на следующем саммите может присутствовать кто-то от России.

ИА Регнум

Собственно говоря, отсутствие российских представителей и было главной причиной того, что ряд крупных игроков вроде Китая проигнорировал встречу в спа-отеле с видом на озеро. А многие из присутствующих открыто заявили, что решать какие-то серьезные проблемы без второй стороны конфликта вряд ли возможно.

Таким образом, взять и открыто отказаться от мнения старших товарищей означает выставить себя дураком, никого вокруг не уважающим. А старшие товарищи, между прочим, дают деньги и полезные предметы.

Поэтому, в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, совершенно не по чину красовавшийся среди почтенной публики в Бюргенштоке, заявил, что Украина открыта к участию РФ, подготовка следующей конференции уже началась, и она будет «более представительной». А целью её станет «положить конец войне и урегулировать кризисы».

Примерно в таком же духе ранее высказывались и Зеленский, и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Однако при этом используется формула «да, но…», которая делает указанную готовность совершенно бесполезной. Так, например, украинская сторона выдвигает условие, что условия остаются прежними, рассматриваться будут все десять пунктов «формулы мира» Зеленского (что подразумевает капитуляцию России и изначально делает её участие невозможным). А переговоры будут основаны на «правилах и принципах, закреплённых в Уставе ООН и международном праве» (о чем заявила посол Украины в Сингапуре).

Как это должно сопрягаться со встречным предложением Владимира Путина об отказе Украины на международном уровне от пяти областей как условии прекращения огня — непонятно, и такая постановка вопроса Киевом может быть намеренной.

Услышав такое, РФ может сама отказаться от участия во втором саммите, и тогда мировая общественность увидит, как «миролюбивая Украина», настроенная на переговоры, получила отказ от России, которая хочет воевать дальше.

Тем не менее всё это очевидно выглядит как стадия торга — после долгого отрицания и гнева.

Только по извечной традиции «проскользнуть между капельками», заложенной еще «фарбованым лисом» Леонидом Кравчуком, киевский режим пытается угодить сразу всем. Старшие товарищи, и это совсем не секрет, требуют сворачивать проблему, которая доставляет им массу убытков и неудобств. Более того, 25 июня начинаются переговоры по вступлению Украины в ЕС — за десять дней до этой даты, наконец-то, согласованы рамки встречи.

А одно из главный условий для этого вступления, как заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс — прекращение войны и вывод российских войск с украинской территории. Еврочиновник сделал хорошую мину и предположил, что случится это, когда Украина выйдет победителем, станет «суверенной, независимой и свободной». Однако более простой и надежный ход — сделать так, чтобы территория, на которой находятся российские войска, больше не была украинской.

В отличие от борьбы с коррупцией это точно сработает.

При этом в офисе Зеленского прекрасно понимают, что заяви они подобное — и тут же возникнет ещё один фронт, внутренний. Активное меньшинство, правящее внутренней политикой, встанет на дыбы. Как в старые добрые времена беснующаяся толпа придёт на Банковую жечь файеры, кричать и писать на табличке у дверей слово «Лох».

Безусловно, большая часть украинского общества воспримет новость об окончании войны с огромной радостью. А больше всех будут рады военнослужащие ВСУ, безвылазно сидящие в окопах безо всякой перспективы демобилизации.

Однако слишком долго политика в этой стране строилась так, что мнение большинства не имеет никакого значения. Тем более что ряд ведущих СМИ, задающих тон настроению, прямо или опосредованно контролируются американскими друзьями, чья рука находится в известном месте у «независимых журналистов».

Так что пока подача формулируется так, как выразился Кулеба: «Путин в настоящее время не хочет прекращения агрессии против Украины. Только принципиальный и единый голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну».

Значит, следующий необходимый ход — когда «единый голос» откорректирует позицию и на него можно будет сослаться. А ведущие СМИ вместо постоянных интервью бородатых викингов, требующих поставить под ружьё даже младенцев, начнут транслировать иное. Например, что пойти на уступки всё равно придется. Только если это случится позже, а не раньше, от страны вообще мало что останется. И людей погибнет больше.

А те, кто выживет, сами не захотят жить без электричества и воды.

Как ни странно, «единый телемарафон» здесь очень может пригодиться, достаточно чуть сместить акценты — ужасы повседневности и так живописуются регулярно. Только теперь не в контексте «незламности», а как набат.

В принципе, всё это уже было пройдено в 2014–2015 годах, когда в Иловайском и Дебальцевском котлах сгорели надежды на легкую победу и обществу пообещали, что «мы потом вернёмся и всех накажем». И потом несколько лет обещали «хорватский сценарий». Все ходы известны.

Правда, всё описанное выше — практически идеальный сценарий, в котором нет британской игры и автономного ГУР со своими личными средствами поражения. Нет борзых «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прямо сейчас организовавших наезд на командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, тут же уволенного. Для таких, как они, жизни вне войны не существует.

Не просчитываются до конца интересы США и убытки Европы. Не полностью раскрыты возможности визжащего актива «патриотов», требующих больше ада. Не определены оставшиеся объемы оружия и боеприпасов, которые напоследок надо выстрелять по России.

Налицо большая комплексная проблема, в которой много всяких составляющих, и быстро всё это не закончится. Однако лёд тронулся, и это главное.