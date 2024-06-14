Владимир Путин впервые выдвинул условия прекращения боевых действий и начала переговоров по завершению конфликта на Украине, причем сделал это буквально накануне открывающегося завтра в Швейцарии «саммита мира».

Иван Шилов ИА Регнум

Предложение Путина коротко и ясно — Украина отводит войска с территории Российской Федерации, то есть четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — и объявляет об отказе от планов вступления в НАТО.

После этого президент отдает приказ о прекращении огня и начале переговоров, непременным условием которых должно стать принятие Украиной внеблокового неядерного статуса с демилитаризацией и денацификацией этого государства.

Путин специально подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а об его окончательном урегулировании. Но если Запад и Киев откажутся от предложения, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Реакция на предложение Путина предсказуема — не только Киев, но и Запад объявит их ультиматумом, угрозой, желанием закрепить «аннексию» отобранных у Украины территорий. И отвергнет.

Однако президент и не рассчитывал на принятие его условий. Его цель состояла совсем в другом.

Во-первых, Путину нужно было окончательно похоронить попытки Запада собрать некоторое подобие всемирной коалиции по принуждению России к миру.

Понятно, что саммит в Швейцарии и так уже провалился еще до его начала, но теперь он будет посвящен обсуждению путинского предложения.

Если раньше Запад убеждал Глобальный Юг в том, что Россия не заинтересована в переговорах и хочет захватить всю Украину, то теперь есть мирное предложение, которое невозможно игнорировать. Простое и ясное. Хотите прекратить войну прямо сейчас — мы готовы. На условиях более чем мягких для Украины, если говорить про территории.

Москва не требует ни Харькова, ни Одессы — достаточно вывести ВСУ с тех территорий, что уже стали частью России, и отказаться от курса на вступление в НАТО.

Для мирового большинства подобное предложение выглядит как абсолютно логичное и приемлемое для обсуждения. И как минимум лишающее Запад и Киев аргументов об агрессивных планах России, то есть о предстоящем вслед за завоеванием Украины походе на Европу.

«Вы говорите нам, что Путин нападет на Польшу и Прибалтику, а он готов отказаться даже от Харькова — значит, вы нас обманываете? — примерно так уже сегодня могут спросить у лидеров стран «Большой семерки» приехавшие на саммит в Италии руководители целого ряда стран Глобального Юга. — Если главная цель Запада отстоять независимость Украины и прекратить войну, почему вы сейчас же не согласитесь на путинское предложение?»

И на эти вопросы у коллективного Байдена нет ответа.

Потому что рассказывать азиатским, африканским и латиноамериканским лидерам о том, что принципиально важно непременно наказать агрессора и не допустить пересмотра границ в Европе, просто смешно.

Все не только помнят об Ираке, но и прямо сейчас наблюдают за бережным отношением Запада к устраивающему геноцид Нетаньяху.

Поэтому за отказ даже от обсуждения предложения Путина Западу придется заплатить дальнейшей деградацией своих отношений с коллективным Югом — и в этом и была одна из главных целей заявлений президента.

При этом внутри нашей страны его инициатива вызвала недовольство части общества — как же так, ведь еще недавно речь шла о том, что Одесса — это русский город! И что, теперь Путин отказывается от своих слов?

Конечно, нет.

Президент сделал Западу и Киеву предложение, от которого им просто невозможно было не отказаться. Всей своей политикой и риторикой Запад (не говоря уже о Зеленском — но решает не он) поставил себя в положение, при котором он не может принять путинские условия.

В этом и парадокс — Путин делает предложение, которое на самом деле очень выгодно Западу и о котором там уже фактически мечтают (и даже открыто намекают), но принять это предложение Запад именно сейчас (и это важно) не может. А потом оно уже не повторится.

Но именно поэтому Путин и делает его в тот момент, когда он абсолютно уверен, что у Запада нет ни одного шанса поймать нас на слове и согласиться на выставленные условия.

В этом и состоит искусство дипломатии — использовать слабые места в позиции и риторике противника.

Дипломатия не заменяет и не отменяет войны, но, будучи ее продолжением и дополнением, может существенно облегчить и ускорить достижение военных целей. Которые остаются неизменными — Россия не позволит Украине быть антиРоссией.