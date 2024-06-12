«Израиль, горжусь тобой! Нигде я не встречал такой высокой цены жизни каждого гражданина». Так в минувшие выходные Максим Галкин (внесен в список иностранных агентов) прокомментировал в соцсетях видео встречи освобожденных в секторе Газа четырех израильских заложников.

ИА Регнум

В их числе был и имеющий гражданство России и Израиля Андрей Козлов. Вот он с родителями, срочно прилетевшими из Питера, вот — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Галкин счастлив — он так и пишет, «первое видео — счастье». Еще бы, заложники провели восемь месяцев в плену, можно порадоваться за них.

Галкину наверняка жаль, что при их освобождении, по палестинским данным, погибли три других заложника, но всё равно он гордится Израилем, своей новой родиной. Вот только не совсем по-русски выражается, когда хвалит эту страну и пишет о «такой высокой цене жизни каждого гражданина» — ну так это можно объяснить тем, что усиленно учит иврит, вот и путаются в голове языки…

Однако мастер пародий на этот раз невзначай попал в самую точку — его слова о стоимости жизни израильтянина нужно понимать буквально.

За освобождение четырех заложников было заплачено не только жизнями трех других и одного израильского спецназовца, но и кровью почти тысячи палестинцев. Операция в лагере беженцев Нусейрат, что в центре Газы, якобы планировалась Израилем несколько недель и унесла жизни 274 палестинцев, еще 698 были ранены.

Еще раз: только одна операция «самой гуманной армии в мире» привела к таким огромным жертвам (в том числе и из-за ударов с воздуха по лагерю беженцев). За восемь месяцев были убиты 38 тысяч палестинцев (из них более 15 тысяч — дети) и ранены более 80 тысяч.

А почти всё остальное 2,5-миллионное население Газы превратилось в беженцев (и это внутри одного большого лагеря для беженцев, которым по сути и является сектор), испытывает голод и нехватку самых необходимых лекарств. И всё это якобы ради того, чтобы спасти 250 израильских заложников?

Оправдание израильской агрессии и последовавшего за ней геноцида Газы тем, что ХАМАС напал 7 октября на Израиль, убил 1200 человек и увел в плен около 250, давно уже никого не убеждает.

Можно и нужно осуждать любые акты террора, но нельзя забывать, что во многом атака ХАМАС была настоящим бунтом заключенных в неофициальной тюрьме.

Как иначе определить людей, десятилетиями живущих в условиях блокады, изгнанных со своих земель, подвергающихся постоянным атакам с воздуха.

Да, боевики ХАМАС убивали не только военных, но и гражданских (и не только взявших в руки оружие) и захватывали заложников. Но в глазах абсолютного большинства палестинцев их действия оправданы тем, что все израильтяне, живущие на отобранных у арабов землях, — это оккупанты.

Заложников изначально предлагали обменять на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, их там многие тысячи, и далеко не все из них — боеспособные мужчины «призывного возраста». Все они содержатся в ужасных условиях, а пытки являются обычным делом. Палестинцы, сидящие в израильских тюрьмах, — часто даже без формального суда и приговора — по сути те же заложники, только условия их содержания гораздо тяжелее.

Но Израиль после 7 октября не пошел на обмен, он решил воспользоваться случаем и наказать Газу. При этом главной целью было объявлено освобождение заложников и уничтожение ХАМАС.

Для достижения второй цели необходимо было уничтожить или выселить всех палестинцев — и постепенно всё больше людей в мире начали понимать, что настоящей целью Нетаньяху и является «окончательное решение» палестинского вопроса в Газе, то есть выдавливание палестинцев в другие страны. Что является абсолютно неприемлемым как для самих палестинцев, так и для всего исламского мира. Да и большинства остального мира тоже.

А что же заложники?

Десятки их были убиты в первые же месяцы бомбежек — ХАМАС периодически сообщал о гибели израильтян от израильских же ударов. Они гибли вместе с палестинцами, потому что большей частью жили в их семьях.

Около половины заложников были освобождены несколько месяцев назад во время недолгого прекращения огня, кто-то оказался на свободе самостоятельно, а сколько всего сейчас остается в живых, неизвестно.

Примечательно, что никто из освобождённых не рассказывал ни о каких пытках или издевательствах — и вовсе не из-за «стокгольмского синдрома», а потому что их не было.

И это при том, что есть сотни, если не тысячи, свидетельств пыток, издевательств над захваченными в плен гражданскими палестинцами (то есть теми же заложниками) как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан. Всё это задокументировано множеством международных организаций.

Но Израиль, как и американское руководство, вместо признания этих фактов продолжают нагло лгать о «зверски изнасилованных ХАМАСом женщинах» и «заживо сожженных детях», хотя все эти фейки были уже неоднократно опровергнуты даже западными экспертами.

Ложь про зверства ХАМАС 7 октября нужна Израилю для оправдания «права на месть», а на самом деле — собственных преступлений и геноцида, и продолжает использоваться даже тогда, когда всем уже понятно, что она лишь ухудшает и без того уже уничтоженную репутацию Израиля.

Так что Галкин прав, «такой высокой цены жизни каждого гражданина» он не встречал нигде. В том числе и в вырастившей его России, которую и он, и многие подобные ему «релоканты-эмигранты» называют варварской, кровавой убийцей, которая ни во что не ставит жизни ни своих граждан, ни чужих.

В истории России действительно было много крови. Да и сейчас мы теряем немало.

Но в России никогда не было отношения к противнику, к чужим народам как к животным, как к нелюдям, которых не просто не жалко убивать: их смерти вообще не считаются за настоящие.

А ведь именно так и относится к палестинцам Галкин — как и большая часть израильтян.

Это расчеловечивание противника — а ведь в случае Израиля речь идет не о противнике даже, а о жертве, о слабом, униженном и обворованном, которого еще и оболгали, изображая варваром и убийцей — всегда имеет самые тяжелые последствия. Не только для того, кого выписали из людей (его можно просто убить), а и для того, кто этим занимается, еще и нахваливая себя за это.

Но нас в данном случае волнует не судьба Израиля, а то, что Галкин и множество ему подобных «лучших, умнейших, высокоморальных людей» точно так же, как к палестинцам, относятся и к русским.

И об этом нужно будет помнить всегда, особенно когда они попытаются вернуться в Россию.