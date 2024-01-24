23 января Государственная дума обсуждала крайне нестандартный для нее вопрос — кота Твикса. Того самого кота, которого проводница за две недели до этого выбросила на перрон. Того, кого искали больше недели — и, к сожалению, не успели спасти. И на этом обсуждении Государственной думы присутствовали не только депутаты, но и представители Минтранса, Минприроды, Россельхознадзора, РЖД и «Аэрофлота». Обсуждали, как не допустить повторения подобных трагедий.

Иван Шилов ИА Регнум Кот Твикс

Кому-то, конечно, все это покажется абсурдом. Уже кажется — целый ряд политологов и общественников возмущаются тем, что столько времени, столько статей и внимания федеральных каналов уделяется какому-то коту. Как можно скорбеть о гибели кота, когда в России ежедневно страдает сколько людей?

К сожалению, эти люди, мягко говоря, не понимают, что дело тут не только в коте. Но также в людях и человечности.

Степень здоровья общества определяется по тому, как в нем относятся к тем членам, о которых надо заботиться. Старикам, инвалидам, детям и, естественно, домашним животным. Тем, кого человечество тысячи лет назад приручило, чтобы спастись от врагов и голода. Теперь они сами нуждаются в спасении от ужасов урбанистического мира. И в этом перечне домашних животных для россиян кошки находятся на особом месте, ведь мы общество, по сути, кошатников. У каждого второго россиянина дома живет пушистый кот или кошка, тогда как собаки же есть лишь у каждого пятого. И для абсолютного большинства владельцев кот — это не только и не столько собственность, сколько полноценный член семьи. Самый настоящий ребенок. Не случайно специалисты говорят, что кошки обладают интеллектом трехлетних детей.

Соответственно, выбрасывание кота на 30-градусный мороз воспринимается обществом как выбрасывание ребенка. И если бы ситуация закончилась, как в голливудских фильмах, хеппи-эндом, то, возможно, общество не реагировало бы так жестко. Однако она не закончилась. Спустя неделю после выброса на мороз кот Твикс погиб. Замерз на холоде или был загрызен собаками — это определит вскрытие, однако сам факт убийства кота из-за небрежности людей очень четко показал, что наше общество нездорово. И очень хорошо, что российские власти это признали. РЖД меняет регламенты, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку гибели кота по факту жестокого обращения с животными.

Понятно, в отношении проводницы, которая кота и выбросила. И ответственности с нее никто не снимает.

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Юридической — она выбросила на мороз собственность конкретного человека. Моральной — она выбросила на мороз живое существо в виде домашнего кота. Организационной — она вполне могла бы не спрашивать у людей, посмотреть по билетам, что в ее вагоне едет кот переноске. И за этот проступок она, безусловно, должна быть наказана.

Но в то же время надо честно признавать, что в произошедшем есть и вина еще двух людей. Хозяина и того, кому хозяин поручил перевезти животное к нему в Санкт-Петербург.

Сам хозяин Эдгар Гайфуллин говорит о том, что за те годы, которые котик с грустными глазами с ними прожил, он стал членом семьи. И так получилось, что в момент переезда в Санкт-Петербург котика не могли забрать сразу, его нужно было везти потом.

Вообще в идеале, конечно же, везти кота на поезде столько времени нельзя. Речь идет о расстоянии более тысячи километров, и все эти часы котик должен был по правилам сидеть в маленькой переноске. Поэтому — опять же, в идеале — везти животное нужно в машине, с периодическими остановками для того, чтобы оно побегало по салону.

Но, конечно, можно предположить, что у хозяина нет машины, нет знакомых водителей и/или нет денег для того, чтобы организовать перевозку кота на машине на такое расстояние. И в этой ситуации остается лишь поезд. 071Е, «Демидовский экспресс» из Екатеринбурга в Питер.

Но зачем в плацкарте? Речь идет об очень большом расстоянии, и за время поездки ответственный за кота точно будет спать. И в это время с находящимся в переноске котом может случиться все что угодно. Что, в общем-то, и случилось. В этой ситуации везти надо в закрытом купе. Разница между плацкартным местом и местом в купе — всего 3 тысячи рублей.

Ну хорошо, приняли решение везти все-таки на плацкарте. Бывает. Возможно, не было мест в купе или же оставались лишь самые дорогие места. Но если перевозка осуществляется в плацкарте, то тогда надо было выбрать ответственного человека, который будет следить за животным в условиях плацкартного вагона. То есть в ситуации, когда вся местная малышня будет бегать вокруг переноски с котиком и пытаться с ним поиграть.

В итоге же получилось, что человек заснул (в плацкарте, с котом — по версии журналистов) или вышел погулять (после чего не заметил, что кота в переноске нет — по версии транспортной компании) и о пропаже кота было сообщено властям либо через четыре (по версии хозяев), либо через семь (по версии компании) часов.

Допустим, выяснилось, что кота нет. Что в этой ситуации должен был сделать ответственный перевозчик, как пишут СМИ, отчим хозяина? Правильно, сойти на ближайшей станции и поехать в обратном направлении искать кота. Зная прекрасно, что чем раньше начнутся поиски, тем лучше. Приехать на вокзал в Кирове и пообещать местным рабочим 10, 20 или даже 30 (сколько потом в объявлениях обещалось) тысяч если они найдут кота. Прекрасно зная, что кот слабенький, недавно перенесший лечение.

Ладно, отчим не сошел и не поехал. Вернулся спокойно в Питер. Но в этой ситуации сам хозяин кота Эдгар должен был немедленно выехать в Киров и искать своего члена семьи.

Я могу сказать, что если бы таким образом пропал мой кот Шекспир, которого я тоже взял взрослым — в четыре года, и которого тоже считаю членом моей семьи — я, конечно, не стал бы полагаться исключительно на местных волонтеров (хороших, наверное, людей, но которых я не знаю). Я сел бы на машину и отправился бы в Киров самостоятельно. Объявил бы награду, искал бы кота, подтянул бы своих друзей, знакомых и родственников. В общем, уж точно не сидел бы дома и не давал бы гневные интервью — прекрасно понимая, что они позволят лишь наказать виновных, но уж точно не спасут моего Шекспира.

Если бы так поступил Эдгар, возможно, котенка удалось бы спасти. Ведь через восемь дней волонтеры нашли его еще не окоченевшее тело — то есть все это время кот выживал. И лишь немного не дотянул до своего спасения. До хеппи-энда.

Поэтому нет, это история не только про кота. Но еще и про нас. Про то, какие мы люди. Про то, как мы отвечаем за своих близких. Про то, как мы относимся к слабым и беззащитным — тем, кто на нас полагается.

Или, к сожалению, полагался.