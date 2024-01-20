Депутат Виталий Милонов выступил с очередной репрессивной инициативой. На сей раз жертвами избраны люди, которые решили развестись. По его словам, именно большое количество разводов, а не малое количество свадеб, является одной из причин демографических проблем. Поэтому тех, кто решил всё-таки расторгнуть брак, нужно либо штрафовать на 100 тысяч рублей, либо отправлять в зону СВО на обязательные работы.

Максим Блинов/РИА Новости

Можно сколько угодно критиковать этот проект. Напоминать Милонову о юридическом аспекте. О том, что у нас светское государство. Что у каждого человека в России есть право на развод. Указывать на соответствующие статьи Конституции и Семейного кодекса, где это написано.

Затем рассказывать о морально-воспитательном аспекте. Напоминать, что жизнь у человека лишь одна, и проводить ее в мучениях в несчастливом браке — это губить не только свою судьбу, но и своего супруга, а также детей (которые вырастут в нелюбви).

Завершать критику можно через законотворческую призму. Объяснять Виталию Милонову, что он — не активист и не комик, а депутат Государственной думы Российской Федерации. И как депутат он должен знать законы, должен осознавать морально-воспитательный аспект разрешенных в России действий, а также заниматься по-настоящему серьезными вопросами. Которых в воюющей стране, находящейся под санкциями, вагон и куча маленьких тележек.

Но это бесполезно. Виталий Милонов продолжит генерировать сомнительные идеи, касающиеся семейных отношений, религии и прочих дел, касающихся личной жизни человека и гражданина.

Конечно, кто-то скажет, что на слова Милонова не нужно обращать внимания. Что Виталий Валентинович лишь пиарится. Что Виталий Валентинович представляет пусть и небольшой, но всё-таки ультрапатриархальный сегмент российского общества, который мыслит ровно такими категориями. Наконец, что Виталий Валентинович делает доброе дело — подсвечивает острые общественные вопросы, которые ждут своего решения. Побуждает власти и общество их решать.

Однако на самом деле это не так. Виталий Милонов и ему подобные своей активностью лишь усугубляют проблемы, о которых говорят. Выхолащивают их, дискредитируют и иногда даже делают нерешаемыми.

Миграционный вопрос, низкий уровень рождаемости, отсутствие в обществе единого взгляда на исторические события — всё это не какие-то мелкие недочеты, которые можно решить по щелчку. Это комплексные проблемы, у которых есть исключительно комплексное решение, которое должно реализовываться одновременно значительной частью (если не всеми) сегментами общества.

Взять хотя бы вопрос с демографией. Для повышения рождаемости нужна целая серия мер со стороны государства. Среди них финансовая поддержка молодых семей (в том числе и в плане обретения жилья), создание в стране атмосферы уверенности в будущем дне, выстраивание всей необходимой для воспитания ребенка инфраструктуры (включая детские сады с группами продленного дня), культивация в государстве консервативных ценностей, создание моды на многодетные семьи и т.п. Кроме того, здесь надо еще отметить и культурный аспект — для предотвращения демографического перекоса нужно принимать (но при этом не нарушая закон и не устраивая дискриминации) различные программы, стимулирующие рождаемость именно в «русских» регионах России. Возможно, на уровне губернаторов — как, например, в Кировской области, где организованы стимулирующие выплаты женщинам, рожающим первого ребенка или усыновляющим их (там это названо «зарплата мамам»).

Все эти меры требуют серьезнейшего осмысления, поиска бюджетного (или внебюджетного) финансирования, а также качественной, сущностной общественной дискуссии. Ну а также медийного освещения. Вместо этого СМИ концентрируют внимание на куда более простых для восприятия решениях. Наподобие «демографию можно поднять за счет стотысячных штрафов». В итоге серьезная дискуссия уходит в русло бессмысленного пиара и потока сознания. И единственным ее бенефициаром является сам Милонов, получивший очередную порцию хайпа. Получивший за счет интересов государства, которое не только не получает решение проблемы, но и вынуждено бороться с «опошлением» этой самой проблемы. Когда методы решения ее становятся связаны с милоновщиной.

Да, никто не мешает популистским депутатам предлагать резонансные способы не решения, но определенного облегчения демографической проблемы. Например, выкупать детей у матерей, которые хотят сделать аборт. Или же максимально усложнять (но при этом не запрещать) процедуру аборта. Или же вспоминать об опыте советской власти в 20-е годы, когда решали проблемы с сиротами и беспризорниками (которых не расстреляли, не потеряли, но вырастили людьми).

И разница этих предложений с милоновскими ровно в том, что они не нарушают закон.

Можно сколько угодно дискутировать о том, насколько они соответствуют морали (подсказка — соответствуют, поскольку спасают жизнь). Можно сколько угодно говорить о том, что реализация этих предложений требует, опять же, комплексного подхода (создание целой серии детских домов и кадетских учреждений, а также формирование культуры усыновления детей). Но нельзя не признавать, что эти предложения пусть и выглядят кринжово, но хотя бы имеют какой-то практический смысл. И не выхолащивают, не опошляют сложнейшие проблемы, а предлагают их решение в духе современной материалистической культуры, исторической памяти, идеологического подхода.

Поэтому было бы очень неплохо, если бы Виталий Валентинович, как и остальные милоновы, немного приземлили свои громкие инициативы. Сделали их более практичными, реалистичными и хотя бы чуть-чуть полезными для государства и общества. Депутаты же все-таки.