О существовании Института философии РАН в нашей стране знает на порядок меньше людей, чем о визите Киркорова на «голую вечеринку» Ивлеевой, что совершенно неудивительно. Где массовая культура и где академическая наука? Но увольнение (точнее непродление контракта) сотрудника Института философии Анатолия Черняева, бывшего заведующего сектором истории русской философии, уже поставили в один ряд со скандалом вокруг пошлой «звездной» тусовки. Почему?

Иван Шилов ИА Регнум

Черняев не только ездил на Донбасс, но и говорил о несамостоятельном мышлении «верховного суверена в области философии в стране» (это определение институту дал его многолетний директор Гусейнов).

Формально Черняева изгнали за несоблюдение дисциплины. Но на самом деле за то, что он отказался соблюдать своеобразный «дресс-код» академического института. Этого коллектив вытерпеть не смог. И исторг из своих рядов смутьяна, несмотря на то что пару лет назад тот успел даже в течение недели побыть врио директора института.

И увольнение Черняева, и «голая вечеринка» Ивлеевой — признаки глубокого кризиса нашей идеологии и культуры как таковой.

Наша академическая «философская наука», как и «звезды» на вечеринке Ивлеевой, оказалась вызывающе голой, и, более того, в этой своей обнаженности они чувствуют уверенность в собственном превосходстве и избранности.

Триста сотрудников Института философии — не философы, а историки философии. Зачем Черняев задает неприятные вопросы? Зачем говорит, что вместо изучения философии институт занимается только компиляцией и переводом западной философских трудов? Почему ему не нравится отсутствие даже попыток самостоятельного поиска смыслов? Зачем он напоминает о том, замдиректора института Синеокая после начала СВО уехала в Париж и организовала там «Независимый институт философии»? В общем, зачем мутит воду?

Академические «философы» ничем не отличаются от звезд «пугачевского гнезда» — такая же тусовка своих и для своих. Заработки, понятное дело, разные, но принцип корпоративной солидарности действует столь же жестко, и появление около кормушки «чужих» не приветствуется. И в обоих корпорациях чужие на удивление часто оказываются еще и идеологически неправильными, то есть патриотами.

Вы думаете, что после февраля прошлого года ситуация как-то принципиально поменялась? Нет, даже несмотря на бегство из страны самых радикальных борцов с режимом (что из академической среды, что из масскультной), корпорации продолжают держать строй и защищать свои позиции — мы развлекаем народ и зарабатываем на этом, мы определяем, кто тут философ и должен получать за это деньги. А что же народ? Народ будет смотреть тех, кого ему десятилетиями показывают по телевизору, а новое поколение мыслящей молодежи будет учится у тех, кто назначил себя «ответственными за философию». Всяким «патриотическим выскочкам» типа Шамана, так и быть, выделят немного места рядом, чтобы власть успокоилась и не мешала шоу-бизнесу жить по своим законам.

iphras.ru Анатолий Черняев

Так почему власть не заменит надоевших «звезд» и не приструнит занявших круговую оборону «философов»?

Ответ прост: «других писателей» у нее для нас нет — не выросли в нашей культуре. И не могли вырасти в среде, в которой русофобия (ну, или скажем мягче, безродный, то есть оторванный от родной почвы, космополитизм) были естественны и даже обязательны к исповеданию. Другие там не ходили — из расцветшего еще в позднесоветские годы ощущения «избранности» через полученный в 90-е контроль над массовой культурой наша «богема» все эти десятилетия воспроизводила сама себя и себе подобных. Практически ноль национального, глубокая вторичность и подражательство при максимизации пошлости. Вы думаете, что в академической философии или гуманитарном образовании было иначе? Нет, все то же самое, только в другом исполнении.

Сейчас страна меняется, меняется очень сильно, и люди действительно хотят новых, честных и искренних «звезд», а студенты готовы учиться не по калькам с чужого обществоведения, а погружаться в опыт национального поиска смыслов. Русская религиозная мысль, наследие любомудров московского царства, идейные поиски XIX века, российская марксистская философия — все это надо изучать не как мертвое и отжившее, а как корни, которые питают наш путь к самостоятельному национальному мировоззрению. Без которого никакая победа на Украине не будет полной — мы должны знать и изучать свой путь, свои поиски, свои ошибки и заблуждения, порывы и прорывы, ценности и идеалы. Чтобы сформулировать действенный «символ веры» на ближайшие десятилетия.

Это, конечно, задача для всего думающего сословия, а не просто Института философии РАН, но ему уж точно сам Бог велел этим заниматься. Но в Бога «академические философы» не верят, на народ не обращают внимания, а власти не боятся. Оторвались от жизни? Да, как и «звезды» с «голой вечеринки», которые теперь бросились «извиняться за ошибку». Кающиеся «философы» нам не нужны, как и на эстраде, тут нужно менять не мебель и даже не «девочек». Нужно менять атмосферу в обществе, особенно той его части, что считает себя «высшей». Тогда там начнут появляться любящие свою страну и народ, талантливые и честные. Ведь именно этого мы и хотим.