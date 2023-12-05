«Слово пацана» уже стал самым популярным отечественным сериалом — и не только этого года. Рейтинги зашкаливают за 9 из 10, и есть все признаки того, что кино станет культовым: отдельные сцены размещают в соцсетях, саундтрек задает тренды в молодежном тик-токе… И еще один признак культовости — требования запретить еще не полностью вышедший первый сезон (пока выставлено 5 из 8 серий). В чем же дело?

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

44-летний Крыжовников (он же Андрей Першин) снял кино про казанские молодежные группировки — в первом сезоне события разворачиваются в 1988 году, но вообще-то в книге, по которой написан сценарий, затрагиваются и все 90-е.

Желающие запретить сериал не собираются ждать несколько лет — посмотрели, и хватит. И это притом что 44-летний Крыжовников (он же Андрей Першин) — это самый талантливый режиссер постсоветских поколений и действительно народный (достаточно вспомнить его вышедшую десять лет назад комедию «Горько»). И сейчас он снял сильный фильм — с прекрасно играющими актерами, увлекательным сценарием и грамотно переданной эпохой. Понятно, что кому-то все это может не нравиться по эстетическим соображениям, но требования запрета исходят не от людей с альтернативными вкусовыми пристрастиями.

Фильм предлагают запретить за то, что он дает детям «вредную ролевую модель», учит нехорошему. Не могут у нас быть героями участники подростковых бригад — а большинству персонажей фильма 14 лет. Зачем вся эта пропаганда насилия?

Название первого сезона «Кровь на снегу» не означает, что этой крови в сериале много — там действительно есть сцены массовых драк и даже убийств, но они, конечно, не смакуются и уж тем более не занимают главное место. В центре внимания — подростки и взрослые, изгибы их судьбы и отношений. Да, большинство героев привлекательны, и уж точно нет однозначно отталкивающих персонажей — ну так в этом и есть искусство, видеть в каждом человеке творение Божье, заставлять сопереживать или сочувствовать ему. Неужели нужно вообще напоминать об этом в стране Достоевского и Шукшина?

Всех сторонников запрета сериала — если вычесть из их числа тех, кто категорически не принимает его эстетику — можно разделить на три категории.

Первая самая понятная и простая — это руководители Татарстана. Им обидно за то, что их республику показывают в таком неприглядном виде — как же так, Татарстан ведь один из самых успешных и развитых регионов России, а тут зачем-то вспоминают неприятные события третьвековой давности! Хотя прямо они об этом не говорят, а делаю упор на «пропаганде разрушительных ценностей», понятно, что ими движет оскорбленное чувство гордости за родную республику.

Даже глава Татарстана, не называя прямо «Слово пацана», выступил с критикой:

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок… К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит… Мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем».

Проблема в том, что никакой «романтизации» группировок в сериале нет, но сторонники запрета, увы, в подавляющем своем большинстве не смотрели уже вышедшие серии, поэтому уверены в обратном.

Кто же уверяет их в этом? Те, кто в принципе против любых фильмов «про бандитов и подростковую жестокость» — и это вторая категория. Неважно, что «Слово пацана» не про хулиганов, а про людей. Для выступающих за запреты это не имеет значения.

Сериал «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи» — и его смотрят дети (несмотря на маркировку 18+), поэтому Роскомнадзор должен проверить его на предмет запрета.

Не хочется повторять «сначала досмотрите (или хотя бы посмотрите) фильм» — тут есть ценностная установка, которая диктует все. Не надо показывать жестокость, боль — и тогда их не будет в обществе. Для таких людей нет никакой разницы между смакованием жестокости и ее демонстрацией как художественным приемом — и дай им волю, они бы запретили все цвета, кроме розового. При этом ими движут самые хорошие чувства, вот только нравственная травма или эмоциональная неразвитость не дают возможности воспринимать всё многоцветье и сложность мироздания.

Ну а третья категория «запретителей» самая циничная: это обычные деструктивные карьеристы. У них нет никаких убеждений, кроме желания выслужиться перед начальством, сделать карьеру и деньги. Им кажется, что сейчас они уловили некий тренд — власть решила все и вся запрещать и не пускать. Вот и на неправильном сериале можно отыграться.

Поэтому и пишут, что «Слово пацана» противоречит указу президента об укреплении традиционных ценностей, оказывает идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей. Сериал насаждает деструктивную идеологию — «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству».

Мотивы карьеристов понятны. И им достаточно просто дать короткий ответ: не дождетесь. А вот с искренними сторонниками запрета стоит поговорить поподробнее.

Татарстанским руководителям не нужно беспокоиться за имидж региона — ничего плохого с ним не случится. Во-первых, все, даже дети, понимают, что речь идет о событиях давно минувших дней и сегодня в Казани совсем другой уклад. Во-вторых, даже понимая это, многие захотят увидеть культовые места из сериала (даже если его снимали не в Казани!) — так что новые туристы Татарстану обеспечены. Казань и так стала одним из главных направлений развития внутреннего туризма, а теперь количество туристов еще вырастет.

Тем, кто озабочен ценностями, нравственностью и патриотизмом подрастающего поколения, нужно напомнить, что они формируются не столько кино (хотя, опять-таки, в «Слове пацана» нет культа насилия), сколько атмосферой в обществе. А она в России в последние годы как раз и меняется в сторону правильных ценностей — общности, ответственности, нравственности, любви к Родине. А уж увидеть в сериале культивирование эгоизма вообще странно, ведь «пацаны» как раз за коллектив, пусть и свой.

Да и вообще «пацанские принципы» нельзя называть деструктивными и антиобщественными, в них ведь много и правильного, и настоящего, и честного. Не только приучение к необходимости «отвечать за слова», но и чувство единства-товарищества…

Но ведь потом из них выросли бандитские группировки 90-х! — возразит озабоченный нравственностью читатель. Да, но ведь тогда обрушилась вся страна — и свои нелучшие качества проявили не только вчерашние пацаны, но и городские мажоры, и «национальные кадры». Смута сопровождалась борьбой за переставшую быть общенародной собственность — и тут беспринципные будущие столичные олигархи отличались от местных пацанов только большим нахрапом, лживостью и цинизмом. И оторванностью от своей Родины, даже презрением к ней — не только к малой, но, в конечном итоге, и к большой. А самые борзые «пацаны» в своем большинстве сложили свои головы в разборках, не осознав, что их руками в итоге бились те, кто и прибрал к своим рукам народное добро.

Удивительно, но в требованиях запрета уже видят даже некую организованную кампанию продюсеров сериала — они же специально это раскручивают, чтобы привлечь дополнительное внимание к своему проекту. Это не так: хотя подобный метод «самозаказа» и используется порой для раскрутки кинопродукции, в данном конкретном случае призывы к запрету стали звучать уже после того, как сериал набрал огромный рейтинг и популярность.

Мог бы быть только один аргумент в пользу запрета «Слова пацана» — если бы мы чувствовали, что у нас сейчас на дворе новый 1988-й, то есть мы стоим накануне кардинального слома всего и вся.

Но, во-первых, камлания на «крах режима в результате смуты» продолжает только самая оторвавшаяся от реальности часть отъехавших (ненамного большая, чем число адептов секты «двойников Путина»), а во-вторых, наше общество и государство настолько сильно изменились за прошедшие 35 лет, что многие проблемы того времени для нас потеряли свою актуальность. Это не значит, что у нас нет проблем и опасных вызовов — но они очень сильно отличаются от тех времен, которым посвящен сериал «Слово пацана». Для того чтобы собрать молодежную группировку, нужно вначале выгнать подростков из онлайна в офлайна, а для этого придется как минимум запретить в стране интернет. Но это шутка, не беспокойтесь…