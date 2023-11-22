В России набирает обороты кампания стимулирования роста рождаемости — в этом убеждены уже практически все критически настроенные граждане. Меры по ограничению абортов (запрет на их проведение в частных клиниках), намерение Минюста запретить «международное общественное движение ЛГБТ», призывы не откладывать первые роды на «после 30» — всё это складывается в сознании многих в единую картину: женщин хотят загнать «обратно в семью, лишить образования и принудить рожать много детей». У либеральной общественности есть даже свои ответы на то, зачем это делается.

Иван Шилов ИА Регнум

Вариант первый такой: власть специально раскручивает дискуссию в обществе накануне президентских выборов, пугая женщин, чтобы потом вышел Путин и встал над схваткой: мол, укреплять семью и рожать больше детей, конечно, нужно, но без принуждения и запугивания. То есть президент успокоит электорат и получит дополнительные голоса.

Нет, возражают другие, всё наоборот: власть хочет оседлать мракобесные настроения глубинного народа, которому нравится борьба с геями, домострой, а заодно и пещерный антисемитизм (и тут очень кстати подвернулся Израиль с Газой), поэтому эти лозунги и взяты на вооружение.

Можно разочаровать и тех, и других — вопросы рождаемости не имеют отношения к выборам, никакого «Путина в белом пальто» ближе к марту не будет. Как нет и никакой зацикленности народа на геях и освобождении женщин от работы (посмотрите соцопросы). То есть у власти нет нужды ни в запугивании, ни в эксплуатации многодетно-абортно-гейской темы.

Недавно сформулировалась еще и третья точка зрения: власть всё больше теряет признаки рациональности, и кампания по продвижению семейных ценностей — просто еще один признак этого. «Почему Кремль, десятилетиями игнорировавший любые перспективные цели ради сиюминутных задач и дешевой популярности, решил развернуться на 180 градусов и начинает дискредитировать себя и восстанавливать против власти значительную часть населения, пытаясь добиться того, чем его обитатели всё равно не смогут воспользоваться», — пишет признанный иностранным агентом Владислав Иноземцев. И восклицает: «В любом случае рост рождаемости в ближайшие годы никак не повлияет на численность рабочей силы в стране или её «мобилизационный потенциал» (для этого должно пройти 20-25 лет): даже если предположить крайнюю успешность нынешней кампанейщины, ни патриарх, ни президент, ни большая часть кремлёвских начальников до ее последствий не доживут».

Не будем останавливаться на том, что логика «если лично мне не надо, то зачем вообще что-то делать» вообще почему-то часто встречается именно в этом идеологическом лагере. Обратим внимание на другое.

Рассчитывать на свои силы

В рассуждениях иноагента Иноземцева ключевым является утверждение, что власть, то есть Путин, всегда жертвовал стратегией ради тактики — то есть заигрывал с плебсом ради популярности и удержания власти. А тут вдруг озаботился будущим — причем настолько далеким, что и плодов не увидит — и ради этого готов навязывать домострой. То есть мы имеем дело с доведенной до логического конца концепцией — антинародная власть заигрывала с народом, а сейчас вдруг решила заставить этот народ рожать, чем настроит его против себя.

Логика эта базируется на изначально ложном утверждении.

Путин никогда не искал дешевой популярности и не заигрывал с народом. Пенсионная реформа, которую не принимал народ, но в необходимости которой в какой-то момент убедился Путин — лучший пример этому. Путин всегда отстаивал свои взгляды и продвигал то, что считал стратегически важным. Демографическая проблема всегда была для него одним из приоритетов. Материнский капитал был введен еще в нулевые годы, о важности укрепления семейных ценностей Путин говорит постоянно, его позиция в отношении ограничения пропаганды ЛГБТ давно и хорошо известна. В этих вопросах меняется не Путин — меняется общество и элита.

Разрыв с Западом и война на Украине меняют мировозрение. Приходит осознание собственной самодостаточности — не в том смысле, что у нас всё хорошо, а в том, что мы должны рассчитывать только на свои силы и жить своим умом (то есть осмыслять всё происходящее и в мире, с нами самостоятельно). При этом можно и нужно спорить о ценностях, идеалах, пути развития страны — но есть один фундаментальный вопрос, без решения которого все эти споры бессмысленны.

Это вопрос демографии — а говоря проще, вопрос сохранения русского народа. Его численность сокращается, и если мы не остановим вымирание, то есть не развернем вспять этот процесс, все наши споры и даже победы на других фронтах обернутся потом поражением. Потому что не русские для России, а Россия для русских. Не для них одних, естественно (есть масса коренных народов) — но в случае их кризиса и деградации (а вымирание ею и является) никакой России не будет.

Поэтому большая, многодетная семья как норма — это не прихоть Путина или патриарха Кирилла, а единственный способ сохранения России как формы бытия русского народа. У нас есть всего несколько десятилетий на то, чтобы переломить ситуацию — это очень маленький по историческим меркам срок (особенно сравнивая с тем, что с момента распада СССР прошло уже почти треть века). И тут мы просто не можем проиграть.

Сказать правду

Но разве можно переломить ситуацию с помощью ограничения абортов, запрета ЛГБТ, агитации женщин за многодетность? Конечно, нет — необходим еще целый ряд мер, но и без этих не обойтись. Проблема в том, что сильнее всего «подсвечиваются» именно они — причем акцент на них делают скорее даже противники власти, чем ее сторонники (искренние или по долгу службы). Например, история с «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования» раскручивалась как раз для дискредитации власти и ухода от темы «многодетности не будет, если не станут рожать раньше, чем сейчас, то есть после 30».

Но главная проблема все-таки в том, что сама власть до сих пор четко не сформулировала образ «многодетной России» и методы его достижения. Без этого мы будем постоянно сталкиваться как с неверным истолкованием целей Путина, так и с эмоциональным протестом в стиле «кто вам будет рожать больше, если две трети браков распадаются?».

Что должна говорить власть?

Назвать вещи своими именами — сказать народу, что она видит угрозу его будущему и сделает всё для того, чтобы переломить смертельно опасную тенденцию. Не нужно ставить цель «минимум три ребенка в семье к 2040 году» — но нужно говорить о том, что нам нужны большие семьи.

Именно семьи, а не просто дети. То есть упор нужно делать на большую семью, а не «рожайте нам побольше» — хотя так практически не говорят, но именно в таком духе трактуют призывы к повышению рождаемости борцы с «попытками государства сделать из женщин инкубатор». Потому что если мы говорим просто о рождаемости, это дает поле для спекуляций: а зачем рожать? Чтобы потом остаться матерью-одиночкой? Если же в центре окажется семья, то всё станет гораздо серьезней.

Семья духовная

Укрепление семьи — ключевой элемент всей демографической политики «многодетной России». И здесь есть две больших составляющих.

Первая — духовная, моральная, воспитательная, ценностная. Необходимо стремиться к созданию в обществе такой атмосферы, которая максимально отвечала бы ценностям большой семьи. В таком обществе мальчики воспитываются не просто в уважении к девушкам, но и в понимании своей будущей ответственность за жену и семью, в осознании того, что развод является грехом (ну или личным проигрышем и общественно порицаемым поступком — для неверующих), что постоянная «смена партнера» это не круто, а стыдно и глупо. Естественно, подобное воспитание невозможно только в одной семье (да и тут мы упираемся в то, что у нас до трети семей неполных) и школе — это возможно только при соответствующей атмосфере в обществе в целом. И в культуре, и в медиа, и в пропаганде — и в поведении элиты. Понятно, что отстаивать и своим примером продвигать семейные ценности могут только те, кто сам им верен — не говоря уже о том, что невозможно воспитывать в мужчине ответственность только за семью, не прививая ему при этом ответственность за свое дело и слово, за страну и народ. Всё связано — но мы же говорим о процессе и постановке правильной цели?

Естественно, что в таком обществе не может быть приоритета потребительско-гедонистских ценностей, культа быстрых и легких денег, сословного расслоения и несправедливого уклада — но мы ведь как раз и хотим уйти с нынешней тупиковой ветви развития «современной цивилизации»?

В таком обществе и девочкам нужно будет менять ориентиры — не отказываться от образования (если, конечно, оно нужно не просто для поисков будущего мужа), но и не разочаровываться заранее в семье просто потому, что «все мужики безответственные козлы», после брака с которыми останешься «разведенкой с прицепом». Естественно, что никакие «инстасамки» несовместимы с воспитанием будущих поколений — но понимание ответственности за семью крайне важно и для слабого пола, причем вне зависимости от нынешней ужасной статистики разводов.

С которыми, да, нужно бороться — но не штрафами и запретами, а как раз воспитанием новых поколений на новых-старых семейных ценностях и поддержкой оказавшихся брошенными матерей. Поддержкой материальной — со стороны государства. И тут мы переходим к второй составляющей «многодетной России».

Семья материальная

Материальные стимулы сами по себе бессмысленны — если народ утратил волю к жизни и осознание своей общности, никакими деньгами его не заставишь завести больше одного ребенка. Но к русским это не относится, хотя и у нас приоритет ценностных изменений неоспорим. А материальных стимулов не бывает много — вопрос в том, какие и как применять.

Исходя из того, что идеалом должна быть большая семья, живущая на своей земле в своем доме, понятен и набор приоритетов. Льготная ипотека для молодой семьи, часть кредита которой списывается при рождении каждого ребенка — причем брать кредит для строительства или покупки дома даже выгодней, чем для покупки квартиры. Естественно, молодежь не переедет из мегаполиса в пригородные дома или не останется жить в родном небольшом городе в собственном доме просто так — должна быть соответствующая инфраструктура (от транспортной до социальной) и работа (если мы говорим о малых и средних городах).

Но это же отдельная тема — как нам обустроить всю Россию? Нет, не отдельная, а совершенно конкретная, напрямую связанная с рождаемостью: ради кого мы ее обустраиваем, если не для будущих поколений? А если их вообще не будет?

Понятны и другие стимулы — выплата матерям с тремя детьми средней зарплаты по региону, последовательное увеличение доли бесплатного высшего образования (иначе предстоящие расходы на вуз для нескольких детей будут ограничивать чадолюбие родителей). А как стратегическая цель — оплата труда большинства квалифицированных мужей должна позволять им содержать семью с тремя детьми и неработающей (или работающей неполный день) женой.

Это основные контуры государственной политики — а в ее развитие может и должно быть множество различных инициатив, с которыми будут выступать депутаты, чиновники и просто неравнодушные граждане. Но все их идеи — как дельные, так и вредные — будут восприниматься как часть масштабного серьезного разговора о нашем будущем, как часть большой государственной политики. И это будет уже и другой уровень дискуссии, и другие возможности для принятия решения — и, как следствие, гораздо большая плодотворность. Во всех смыслах этого слова.