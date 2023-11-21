Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В Минске 14 ноября состоялось торжественное открытие первого в белорусской столице конного памятника. Он посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, одному из наиболее знаковых для России исторических деятелей.

Иван Шилов ИА Регнум Памятник Александру Невскому в Минске

Памятник высотой 11 метров и массой около 4 тонн установили возле посольства России в Белоруссии. Святой благоверный князь Александр Невский изображен сидящим на лошади с хоругвью в правой руке. По периметру постамента отлиты три рельефа. Изображения посвящены трем событиям из жизни Александра Невского. Это благословение на брак с полоцкой княжной Александрой Брячиславной в Витебске в 1239 году, эпизод из Невской битвы 1240 года, где князь изображен рядом с дружинником Яковом Полочанином, а также сцена приема почетных послов — папских легатов, прибывших к нему с дипломатической миссией, но получивших отказ на предложение обратиться в католическую веру.

Идею установки монумента поддержал президент Александр Лукашенко.

Еще совсем недавно позиция белорусских властей по отношению к увековечиванию российских исторических деятелей была совершенно иной. Так, когда общественность Минска выступила с инициативой восстановления первого в городе памятника — бюста Александра II Освободителя, установленного в 1900 году за средства минчан и впоследствии утраченного, ответом был отказ со ссылкой на мнение Академии наук Белоруссии: «Роль Александра II в истории Белоруссии противоречивая, неоднозначно оценивается в современной исторической науке и в обществе. Восстановление памятника Александру II может стать демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях и будет неоднозначно восприниматься в обществе».

В итоге на месте бюста в сентябре 2016 года был открыт памятник польскому композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу. Еще в 2003 году в центре Минска был открыт памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, одному из наиболее рьяных русофобов XIX столетия, причем на открытии звучали гимны Белоруссии и Польши, а почтил своим присутствием данное мероприятие весь дипломатический корпус.

В 2009–2019 годах, в период наибольшего заигрывания белорусских властей с Евросоюзом и «цивилизованным миром» вообще в Белоруссии весьма активно устанавливали памятники западным культурным и политическим деятелям. Так, в Бресте в 2009-м была открыта скульптурная композиция к 1000-летию города, включающая фигуры великого князя литовского Витовта и литовского магната Николая Радзивилла. В 2010 году в деревне Пелеса был открыт памятник королю Витовту. В Витебске в 2014 году появился огромный конный памятник великому князю литовскому Ольгерду. В августе 2019 году в Лиде был открыт конный монумент великому князю Литовскому Гедимину. В Новогрудке планировалось установить огромную конную фигуру литовского короля Миндовга. Причем в 2012 году власти Новогрудка просили установить у них памятник Ярославу Мудрому, но получили отказ, а историк Ю. Микульский, аргументированно возражавший против установки памятника Миндовгу, получил развернутый ответ А. Груши, который на страницах журнала «Белорусская думка» дал апологетическую характеристику Миндовга как человека, при котором «Литву и Беларусь объединила одна судьба».

В общем, посредством памятников последовательно продвигалась одна мысль — исторические корни Белоруссии принадлежат Европе, а ее величайшие исторические деятели в полной мере реализовали себя на Западе, а не на Востоке.

Помимо «официальных» памятников, в Белоруссии хватало и так называемых «общественных», установленных за личные средства неких спонсоров и «неравнодушных людей». Так, в 2003 году в городе Старые Дороги был установлен памятник Наталье Арсеньевой — поэтессе-коллаборантке, активно сотрудничавшей с нацистами в 1941–1944 годах, автору текста стихотворения «Магутны Божа», которое неоднократно издавалось на оккупированной территории Белоруссии в 1943–1944 годах, а в 2000-х стало своеобразным гимном белорусской оппозиции и в 2020-м неоднократно исполнялось в ходе массовых беспорядков в Минске. На возмущенные требования снести памятник пособнице фашистов Стародоржский райисполком отвечал следующее: «На территории Стародорожского района музей-усадьба изобразительного искусства не зарегистрирован и в реестр музеев Республики Беларусь данный объект не внесен. Объекты, похожие на произведения монументального и монументально-декоративного искусства, размещены на территории частного домовладения».

Метя свою территорию памятниками зарубежным князьям, белорусские культурные деятели не забывали также и о борьбе с «имперскими замашками» восточной соседки. Так, в июне 2015 г. произошел скандал с удалением с постамента установленного 6 июня 2015 г. памятника Пушкину в Могилёве цитаты из «Клеветников России»: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?..» Присутствие этой цитаты на памятнике вызвало настоящую истерику у «неравнодушных граждан» — белорусских националистов, отождествляющих свои интересы с интересами поляков, против которых направлен пушкинский текст. В итоге местные власти капитулировали перед националистами, и 12 июня 2015 года (именно в День России!) цитата с памятника была удалена.

Вся эта вакханалия прекратилась лишь после 2020 года, когда после массовых беспорядков политический вектор Белоруссии наконец-то определился. Яркое тому свидетельство — установление первого конного монумента в Минске, посвященного именно князю Александру Невскому. Перестали всуе звучать имена средневековых литовских князей, в ноябре 2022 года был ликвидирован «народный мемориал» Н. Арсеньевой, так и не появился в Новогрудке гигантский памятник Миндовгу.

Конечно, невозможно представить себе в сегодняшнем Минске и открытие памятника иностранному деятелю, на котором звучал бы гимн Польши. Однако по сей день на территории Белоруссии сохранилось немало странных арт-объектов. Например, на здании Барановичского музея с 1990-х красуется металлическая мемориальная доска в честь… императора Германии Вильгельма II, который дважды посещал это здание. Притом что память ставки верховного главнокомандующего, которая размещалась в Барановичах в 1914–1915 годах, или императора России Николая II, посещавшего Ставку 10 раз, не увековечена никак.