Мы соскучились по хорошим новостям. Именно об этом была первая мысль после дня, когда новость о мужчине, который помог задержать грабителя, укравшего у ребенка телефон, распространилась по Telegram-каналам и СМИ просто молниеносно.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя, казалось бы… просто мальчик, просто мужчина, который помог ребенку на улице. Но вот эта эмоция абсолютно кристальной, чистой доброты — это то, чего нам всем так не хватало.

Среди потока остальных новостей этот добрый мужчина со своей непосредственной искренностью — как глоток свежего воздуха. Такое напоминание всем нам, что доброта — это нормально. Помогать слабым — это естественно. И хорошее вознаграждается. Нам показали добрую сказку, которая произошла в реальности.

А в каждой сказке есть мораль. И эта роль у другого героя этого видео.

Знаете, я эту новость увидела почти сразу. Но сначала я это видео смотрела без звука. Поэтому глядя на мужчину, который, бросая беглый взгляд на ребенка и двух борющихся людей, ускоряет шаг — подумала, что это отчасти равнодушие, отчасти вот эта культура «новой этики» — не надо вмешиваться, пока тебя не просят, не будь навязчивым, не лезь, не мешай.

А потом я посмотрела видео со звуком. А потом еще раз. И еще. И каждый раз от того, как кричал этот ребенок, у меня абсолютно непроизвольно выступали слезы. Он так отчаянно зовет: «Помогите!», так напуган и так горько плачет, что пройти мимо, мне кажется, можно было, только если у тебя нет сердца вообще. И дело не в украденном телефоне.

Не может нормальный человек спокойно пройти мимо ребенка, который так сильно просит помощи.

И я всмотрелась в видео детальнее — женщина и мужчина, которые подбежали на помощь, — они ведь бежали практически с другой улицы. Эта женщина — она услышала крик ребенка, она даже не видела его самого, она выбегает из-за угла, и всё это время она бежит. Она была далеко! Но она добежала и отобрала у грабителя телефон и отдала мальчику. Мужчина спешит помочь удерживающему грабителя дедушке…

И только один, воровато оглядываясь, проходит мимо.

В сказках иногда встречается герой, который не помогает слабому, потому что так ему кажется легче, проще, выгоднее. В нашей реальности это «да сами разберутся!». Та самая новая этика так долго учила нас деликатности, что как-то незаметно эта деликатность превратилась в равнодушие.

Но сказка на то и сказка, что в отличие от жизни в ней такой герой обязательно в итоге что-то ощутимо потерял.

Наверняка наш застенчивый персонаж не думал, что попадет на камеру. И уж точно не подозревал, каким популярным станет это видео. И вот он предстал не с лучшей стороны перед миллионами сограждан, среди которых наверняка были его знакомые и даже родственники. Предстал трусоватым и бездушным.

А представьте на секунду, что у него есть сын такого же возраста? И сын этот увидел, как его папа невозмутимо проходит мимо. И друзья его сына увидели. И родители друзей…

Стало ему стыдно? Есть у него объяснение для сына? В сказке ему обязательно стало бы стыдно, а в жизни — не уверена, хотя и надеюсь.

Ну как минимум теперь он точно знает, как мерзковато выглядит со стороны это «моя хата с краю».

Я очень хочу обратиться на понятном им языке к тем, кто тоже прошел бы мимо.

Если (не дай Бог) вы окажетесь в такой ситуации, вам может показаться, что выгоднее всего «не отсвечивать» и сделать вид, что ничего необычного не происходит. Но помните: возможно, вас снимает камера. В старой этике у нас для этого была совесть. А в новой реальности — хотя бы камеры.

Не проходите мимо хотя бы для того, чтобы окружающие не думали, что вы безразличный трус. Реальность с эффектом «Дома-2» — на вас всегда теперь кто-то смотрит.

И чтобы потом не было стыдно перед друзьями, родственниками и своим собственным сыном.

Ну а главный элемент сказки, конечно же, в том, что положительный герой в ней бывает вознагражден. В нашей сказке отважному дедушке уже к вечеру вручили сертификат на автомобиль, а на следующий день подарили телевизор. В жизни добро далеко не всегда столь оперативно и ощутимо вознаграждается. Но и делается оно не для вознаграждения.