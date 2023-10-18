Россия опять прогибается перед Китаем! Это еще не отклики о начавшемуся визиту Владимира Путина в КНР — хотя и про него будут говорить в таком ключе, — а возмущение насчет новой банкноты, выпущенной Центробанком.

Иван Шилов ИА Регнум

А вы разве не в курсе, что мы меняем дизайн своей крупнейшей купюры для того, чтобы понравиться Пекину?

На днях ЦБ презентовал новую пятитысячную банкноту с изображением памятников и стел Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда. Она постепенно вытеснит нынешнюю купюру этого же номинала — на которой виды Хабаровска и, в частности, памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому.

Многострадальный памятник был установлен в конце XIX века, снесен большевиками в 20-х годах и восстановлен в 1992-м, а сам граф более всего известен тем, что подписал в 1858 году с Китаем Айгунский договор, по которому к России отошли дальневосточные земли. А чьи они были до этого? Китайские — хотя сами ханьцы там практически и не жили, но, как и Тибет или Синьцзян, приамурские земли считались частью Поднебесной. Россия забрала себе китайскую территорию, а сейчас специально дразнит соседей, напоминая им об этом рисунком на своей крупнейшей купюре.

Точнее дразнила, потому что банкнота была введена в обращение в 2006-м, а вот сейчас ее решили заменить, чтобы не раздражать китайских товарищей.

Один из наших телеграм-каналов даже разместил перевод «комичного поста китайского блогера Ценитель Истории» из WeChat. Вот выдержки из него:

«Как России подружиться с Китаем. <…> На бумажных рублях в 5000 перестать печатать Муравьева, чем шире изображение этого агрессора будет распространяться, тем больше это будет нас оскорблять.

…Перестать в Приамурье ежегодно 28 мая отмечать Айгунский договор. Это крайне оскорбительно и бьет по репутации вашего соседа. На берегу у города Боли (Хабаровска) стоит статуя — это памятник Муравьеву. Те, кто видел рубли, знают, что самый крупный номинал бумажной валюты в России сейчас составляет 5000 рублей, а человек, изображенный на этой купюре, — Муравьев. Знаете, даже Петр Великий, основатель Российской империи, печатался только на 500 рублях. За какие такие заслуги Муравьев мог сравняться с Петром Великим или даже превзойти его? Я могу вспомнить не так много людей с самых древних времен, которые не применяли бы силу при освоении новых территорий. Но Муравьев был исключением, он захватил миллион квадратных километров, не сделав ни единого выстрела, неужели вы думаете, что русские не могли отдать честь такому мачо?»

Пост в самом деле юмористический и написан до появления купюр нового дизайна. А подготовка новой банкноты, естественно, никак не связана со стремлением угодить Китаю — все гораздо проще.

Купюра с Муравьевым появилась в 2006 году, но нарисована была еще в 1997-м, когда готовилась деноминация и выпускались новые дензнаки (5000 рублей тогда не были введены в обращении как слишком крупные). А в 2017-м появилась двухтысячная рублевая банкнота с Владивостоком — и образовался некий перекос. Дело в том, что оба города относятся к Дальневосточному федеральному округу, а недавно Центробанк решил сделать так, чтобы на купюрах были представлены все восемь федеральных округов. Но купюр не так много — и получается, что у Дальнего Востока целых две, а у Урала ни одной. Вот «пятитысячную» и отдали Уральскому округу. О китайцах никто и не думал, как и четверть века назад, когда помещали изображение Муравьева-Амурского на банкноту.

Вся эта история была бы смешной, если бы даже ее не пытались вписать в более чем серьезную игру против России и Китая. А точнее, против российско-китайских отношений — работу по их подрыву ведут как американцы, так и отдельные наши западники. Российско-китайский альянс — даже не имеющий формы официального военно-политического союза — абсолютно неприемлем для англосаксов. При этом Штаты долгие годы делали вид, что не верят в возможность крепкого стратегического альянса Москвы и Пекина — и политики, и большинство даже серьезных экспертов уверяли себя и всех остальных, что между русскими и китайцами есть столько взаимного недоверия и противоречий, что никакое их блокирование не может быть долгосрочным и надежным. Даже после 2014 года, когда на фоне конфронтации России с Западом от сближения Москвы и Пекина стало уже невозможно просто отмахиваться, Штаты продолжали утверждать, что российско-китайские отношения не стабильны, поэтому Америке не стоит так уж сильно опасаться складывающегося альянса. И только в прошлом году, после начала СВО, в Вашингтоне всерьез озаботились тем, что Путин и Си идут вместе.

Сейчас многочисленные американские эмиссары не оставляют попыток убедить китайское руководство в том, что ему лучше дистанцироваться от Кремля. Например, встречавшийся на днях с Си Цзиньпином сенатор Шумер заявил, что «занимая сторону Путина, Китай подрывает собственные цели стать мировым лидером, привечая Путина, он наносит ущерб своему статусу в мире».

Понятно, что в Пекине расценивают подобные рекомендации как часть американской политики давления на Китай и не собираются к ним прислушиваться. Но кроме публичного давления, есть ведь и неафишируемая ежедневная американская работа против российско-китайских отношений — и она ведется как в России, так и в Китае. Это работа с общественным мнением, которому внушают страх перед соседом, недоверие к нему, рассказывают о том, как взаимоотношения строятся за счет интересов русского (китайского) народа и т.д.

Кто у нас не читал или не слышал о заполонивших Дальний Восток и Сибирь миллионах китайцев, о том, что Китай спит и видит, как забрать эти регионы у России, о том, что мы поставляем газ по очень низкой цене, превращаемся в сырьевой придаток Китая и вообще просто сменили западного господина на восточного? Об этом пишут в самых разных соцсетях, в СМИ, а раньше говорили и «эксперты» по телевидению — то есть работают на разные слои общества, раскачивая жупел «китайской угрозы» и «русского подчинения китайцам». Если раньше твердили, что «Путин продал Россию Западу», то теперь «Путин сдал Россию китайцам». И какая-то часть аудитории верит этому. Притом что мы имеем дело с банальной информационной войной, которую ведут против нас те, кто все надеется на то, что российско-китайское сближение — это несерьезно и ненадолго.

Но проблема для Штатов в том, что Москву и Пекин объединяет не просто необходимость противостоять давлению Америки, а понимание близости стратегических интересов двух стран в новом формируемом ими миропорядке. И этот осознанный выбор невозможно изменить никакими спекуляциями.