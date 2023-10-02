Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В постсоветских государствах перевод письменности с кириллицы на латиницу — вопрос не лингвистический, а сугубо политический. Такой переход совершили Молдавия, Узбекистан, несколько лет назад по этому пути решил пойти Казахстан. Во всех этих странах латиница воспринимается как символ разрыва с «имперским прошлым», связанным с Москвой. Попытки латинизировать собственный язык предпринимались и в Белоруссии.

БелТА/ТАСС

Белорусские националисты начали пропаганду «латинки» ещё в 1990-х годах. Первого значимого успеха им удалось добиться в 2012 году, когда на схемах Минского метрополитена белорусскоязычные названия станций были продублированы латинскими буквами. Формальным поводом для нововведения была подготовка к проведению в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Однако уже после чемпионата латинский дубляж стал появляться также на табличках с названиями минских улиц и автобусных остановок.

При этом «латинка» нисколько не упростила жизнь иностранцев в белорусской столице. Вскоре после появления новой схемы минского метро был снят ролик, где американец безуспешно пытается прочесть названия станций. «Белорусская латиница», разработанная Национальной академией наук Белоруссии, оказалась нечитаемой для носителей английского языка.

Истинной целью дублирования белорусскозячных названий на латиницу была подготовка почвы для постепенного отказа белорусов от кириллицы. Один из архитекторов белорусской «латинизации» — учёный секретарь Института языка и литературы Национальной академии наук Белоруссии Игорь Копылов публично заявил, что освоить разработанную им латиницу совсем несложно, достаточно «выучить семь букв».

Предыдущий период насаждения в Белоруссии латинского письма пришёлся на немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны. В 1942 году в коллаборационистском журнале «Белорусская школа» была напечатана статья под названием «Учите белорусскую латиницу», в которой авторы убеждали белорусов отказаться от кириллицы и сделать выбор в пользу латинского алфавита. «Абсолютно понятно, что учить и пользоваться нам двумя шрифтами очень невыгодно и даже вредно, потому что при этом положении тормозится развитие нашей печати, а потому и нашей национальной культуры. Нам нужно выбрать один общий шрифт. И мы выбираем латиницу, потому что она является шрифтом, который используют все культурные народы. Вводя латиницу, мы скорее приблизимся к Европе и её высокой культуре», — писали белорусские пособники нацистов.

ИА Регнум

В действительности белорусская культура неразрывно связана с кириллической традицией. Она освящена именами Кирилла Туровского, Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого и других знаковых для белорусов культурных деятелей. В конце XVI века, одновременно с полонизацией, на территории современной Белоруссии стала распространяться и латиница. Её развитие совпало с кризисом культуры Белой Руси и практически полным исчезновением западнорусского книгопечатания. В XIX — начале ХХ века небольшая группа выходцев из польской культурной среды попыталась развивать белорусскую культуру на латинице, однако успеха эта затея не имела.

Популяризацию «латинки» в XXI веке следует рассматривать в контексте политики «мягкой белорусизации», которую официальный Минск проводил в 2010-х годах. Белорусское руководство полагало, что культурное дистанцирование от России позволит укрепить позиции правящей элиты, однако эта точка зрения оказалась ложной. Деятели, которые продвигали «белорусизацию», в 2020 году выступили на стороне противников президента Александра Лукашенко, после чего все самостийные проекты, в том числе «латинизация» белорусского языка, стали постепенно сворачиваться.

В начале 2023 года белорусские активисты, обратившиеся к властям Минска с просьбой убрать латинские буквы из публичного пространства белорусской столицы, получили следующий ответ: «В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь ведётся работа по постепенному выводу из обихода применения латиницы и использованию только государственных языков». После этого надписи на латинице стали исчезать с минских улиц, а в конце сентября в Минском метрополитене появилась новая схема — с дублированием белорусскозячных названий станций на русский язык.

Примечательно, что белорусская оппозиция сегодня двигается в прямо противоположном направлении — в августе она представила дизайн «паспорта новой Белоруссии», где используются два языка: белорусский и английский, причём по-белорусски написано и кириллицей, и латиницей. Отсутствие русского языка и наличие «латинки» — следствие последовательного движения Светланы Тихановской и её команды в антироссийском идеологическом фарватере.

Таким образом, «белорусскую латиницу» можно рассматривать как лакмусовую бумажку, показывающую антироссийский настрой использующих её политических сил. Если вдруг латинские буквы снова вернутся на минские улицы — это будет явственным признаком нового охлаждения между Минском и Москвой. При президенте Лукашенко такое возвращение едва ли возможно, поскольку руководство Белоруссии должно было наглядно убедиться, что в белорусском дискурсе «мова», «латинка» и прочие фетиши местечковых националистов идут через запятую со «свержением режима».