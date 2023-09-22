В российском понимании информационная война против России сводится к навязыванию западным (и несознательной части российских) обывателям различных второсортных мифов о России. О пустых полках, о медведях на улице, о якобы военных преступлениях в Буче. Соответственно, у сознательной части обывателей реакция варьируется от «это все смешно» до «мы даже обращать на это внимание не будем» и «мы все равно это не изменим, так что пусть думают, что хотят».

Иван Шилов ИА Регнум

Тезисы, в общем-то, верные — если речь идет о распространении мифов в странах коллективного Запада. Там, где доминирование местных СМИ безальтернативно, где российские источники информации полностью перекрываются, а то и криминализируются.

Однако есть регионы, где в силу географии, языка, экономики доминируют именно российские информационные ресурсы. Например, постсоветское пространство. И, казалось бы, тут Москва вполне может побороться с Западом за умы и сердца простых обывателей. Тех, которые присутствуют в сфере российского культурного и языкового влияния, живут за счет российского рынка (в том числе трудового), выживают за счет российского ядерного и обычно-военного зонтика.

Но на деле все не так, как говорила известная «дочь офицера», однозначно. Как, в частности, сейчас демонстрирует информационный расклад в вопросе Карабаха и Армении в целом. Объективная реальность вступает в противодействие с человеческими чувствами, а также умельцами играть на этих чувствах — и проигрывает им. Поскольку в пропаганде (да и в жизни) всегда важнее не реальность, а восприятие этой реальности целевой аудиторией.

Российские обыватели и политологи считают, что армяне должны по гроб жизни быть благодарными Москве за то, что она защищает их от турок. Считают, что российско-армянские отношения объективно неравноправны в силу того, что Россия является великой державой, а Армения маленькая, глубоко зависимая от нее страна. Поэтому, например, России можно развивать и углублять отношения с врагами Армении (Азербайджаном и Турции), а армянам многовекторностью с Францией и США заниматься нельзя. Тем более что Турция и Азербайджан в рамках этого развития и углубления не требуют от Москвы разрывать отношения с Ереваном, а США и Франция от Еревана разрыва требуют. Ну или настойчиво просят. Ну и, наконец, армяне должны принять и даже благодарить за хотя бы такой статус отношений просто потому, что Россия без Армении проживет, а вот Армения без России — нет.

И объективно эта точка зрения верна и бесспорна. Однако она не учитывает психологические моменты. Момент усталости, когда ты понимаешь, что безусловно зависишь от кого-то, и эта зависимость сама по себе является раздражителем. Момент обиды, возникающий из-за отсутствия взаимности, когда для тебя союзник является альфой и омегой твоей внешней политики, но для него ты лишь одно из небольших дружественных государств. Момент фантазии о том, что все будет иначе, когда ты воспринимаешь возникшую ситуацию не как благо (позволяющее тебе выживать), а как рутину, и ищешь способы избавления от нее. Ищешь альтернативу. И этим желанием активно воспользовались западные страны, активно зашедшие в Армению через НКО и рисовавшие населению западную альтернативу. С кисельными берегами, большими деньгами, избавлением от коррупции (которой в понимании армян потворствовала Россия, поддерживавшая президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна), полной поддержкой Армении против турок и Ким Кардашьян на закуску.

Вот тут российские политики и эксперты совершили ошибку — они слишком понадеялись на трезвость, логику и инстинкт выживания армян. Слишком сильно недооценили важность и силу прозападных пропагандистских механизмов и способов промывания мозгов, основанных на психологии. Сквозь пальцы смотрели на то, как при Николе Пашиняне антироссийская пропаганда перешла от прерогативы НКО на государственный уровень. Близкие к премьеру информационные структуры системно разгоняли тезис о вредности полагания на русских.

Затем, после второй карабахской войны, стали обвинять русских в поражении армян. И эти обвинения легли на подготовленную почву — армянам нужно было найти внешнего виноватого в поражении. Хотя бы для того, чтобы не винить себя за то, что именно они бросили карабахцев умирать (во время второй карабахской войны в Армении даже не была объявлена мобилизация). Наконец, сейчас, после однодневной третьей (и последней) карабахской они снова воспринимают слова русофобских помоек о том, что «миротворцы не помогли, миротворцы бросили» — для того чтобы снять с себя вину за то, что десятки тысяч жителей Карабаха сейчас станут беженцами (и это в лучшем случае — в худшем же их ждет геноцид).

И здесь Москва опять оказывается на распутье. Можно, конечно, просто бросать тезисы из серии «мы никому ничего не должны», «миротворцы за вас умерли, а вы смеете еще что-то говорить?», «все вопросы к Пашиняну, который все и всех сдал». Это будут правильные тезисы, логичные и справедливые. Их, конечно, нужно говорить, но при этом важно задать себе несколько вопросов. Что нам главнее: поспорить с армянами или переубедить их? Послать их или воспитать их? Доказать окружающим, что они неправы и неблагодарны, или формировать общественные настроения на своей периферии (в том числе Армении)? Соблюсти реноме (см. «мы никому не должны») или обеспечить свою безопасность за счет контроля за периферийными государствами на постсоветском пространстве?

Если нам важнее второе, если нам важнее ехать, а не шашечки, то тогда к логичным тезисам из серии «все вопросы к Пашиняну» мы должны добавлять и эмоциональную игру. Мы должны перехватывать повестку у русофобских СМИ, обнулять их аргументы точечными действиями в столь любимом Путиным стиле «ветка сакуры» (когда энергия противника оборачивается против него).

Например, сейчас пашинянские СМИ и их западные коллеги обвиняют Россию в том, что из-за нее десятки тысяч карабахцев будут беженцами. А значит, Москва может демонстративно позаботиться о них. Начиная с требования к Азербайджану отпустить людей (что не делает Пашинян) и заканчивая готовностью позаботиться о них (что опять же не готов делать Пашинян). Вплоть до реализации предложения депутата Евгения Попова о предоставлении этим людям российского гражданства по упрощенному сценарию.

И делать это нужно быстро — до тех пор, пока западные страны не реализовали эту идею. Тогда вся энергия западной пропаганды обратится против нее, а точнее против ее распространителя, Никола Пашиняна. Уже не только разумом, но и чувствами люди будут понимать, что Владимир Путин гораздо больше заботится об армянах, чем бросивший их на произвол судьбы армянский премьер. Ну и его зарубежные друзья. И тогда Россия победит в информационной войне. На одном из самых важных ее фронтов — постсоветском.