Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В разные периоды существования Белоруссии её президент Александр Лукашенко исповедовал так называемый «многовекторный» подход к внешней политике. Находясь в рамках Союзного государства, на внешней арене Белоруссия нередко предпринимала шаги, которые неоднозначно воспринимались в России. И порой даже служили объектом серьёзной критики и причиной временного похолодания отношений.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

После президентских выборов 2020 года и далее, с началом и развитием специальной военной операции России на Украине, возможности для маневра у союзной нам Белоруссии резко снизились, рукопожатность президента на Западе уменьшилась, а разговоры о сближении с Евросоюзом сошли практически на нет.

Однако Лукашенко не был бы собой, если бы не сделал попытку снова найти «окно» для улучшения отношений. Президент Белоруссии заявил, что государству нельзя разрывать связи с высокотехнологичным Западом — странами Европейского союза, включая Польшу. В связи с этим он поручил правительству и МИД предложить соседним странам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира.

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», — подчеркнул Лукашенко.

Означает ли подобный пока словесный разворот начало нового этапа развития внешней политики Белоруссии и помогал ли такой подход государству ранее?

Вечные качели

Белоруссия как независимое государство значительную часть своей истории находится под санкциями Европейского союза.

Впервые ЕС ввёл ограничительные меры против Минска в 1997 году. С тех пор белорусско-европейские отношения развивались по одному и тому же сценарию: президент Александр Лукашенко выполнял часть требований Брюсселя, тот ослаблял или приостанавливал санкционное давление, после чего белорусский лидер снова совершал недозволенные, с точки зрения ЕС, действия, и ограничительные меры вновь усиливались.

Текущее обращение Лукашенко, сделанное 11 августа именно к польскому руководству, неслучайно. В последние годы Варшава, стремившаяся стать для Белоруссии проводником в «западный мир», выступала инициатором восстановления отношений Евросоюза с Минском.

В 2008 году, заручившись поддержкой Швеции, Польша представила проект «Восточное партнёрство», суть которого заключалась в создании форума регионального сотрудничества ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Белоруссией. Реализация данного проекта должна была привести к отмене визового режима с перечисленными странами и созданию зоны свободной торговли товарами и услугами. Александр Лукашенко, находившийся в то время под санкциями ЕС, идею «Восточного партнёрства» одобрил.

Полноценное участие Белоруссии в проекте было поставлено в зависимость от соблюдения властями республики публично озвученных требований: освобождение политзаключённых, обеспечение свободы СМИ, реформирование избирательного законодательства, улучшение условий для работы неправительственных организаций и уважение свободы ассоциаций и мнений. После принуждения Грузии к миру публичные требования были дополнены одним непубличным — непризнание Минском независимости Абхазии и Южной Осетии.

В августе 2008 года Александр Лукашенко помиловал своего соперника на президентских выборах 2006 года Александра Козулина, а также двух других оппозиционеров. Абхазия и Южная Осетия не получили признания со стороны белорусских властей. Этого оказалось достаточно для начала «медового месяца» в отношениях Минска и Брюсселя.

В октябре 2008 года Евросоюз приостановил действие ограничительных мер в отношении Белоруссии. В мае следующего года официальный Минск был представлен на учредительном саммите «Восточного партнёрства» в Праге, в ходе которого белорусское правительство и Европейская комиссия подписали декларацию, направленную на «повышение национальной энергетической безопасности и более активное вовлечение Белоруссии в общеевропейские энергетические проекты». Как представляется, эта декларация была демонстративным жестом Лукашенко, призванным усилить позицию Минска на переговорах с Москвой по нефтегазовой проблематике.

Камнем преткновения на пути развития белорусско-европейских отношений стали президентские выборы, прошедшие в Белоруссии в конце 2010 года. В преддверии избирательной кампании министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его немецкий коллега Гидо Вестервелле предлагали Александру Лукашенко «значительную экономическую помощь» в обмен на проведение демократических выборов и налаживание тесного сотрудничества с ЕС.

После оглашения результатов голосования, согласно которым Лукашенко получил 79,65% голосов избирателей, в Минске началась акция протеста, получившая название «Площадь 2010». Демонстранты тогда были разогнаны властями, несколько десятков политических активистов, включая кандидатов в президенты, оказались за решёткой. После этого Евросоюз вновь ввёл санкции против белорусского руководства, в том числе президента Лукашенко. Минск в свою очередь обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

Новый этап потепления отношений между Минском и Брюсселем начался в 2014 году. Заняв нейтральную позицию по конфликту в Донбассе и предоставив площадку для мирных переговоров, Лукашенко снова перестал быть в глазах Запада «последним диктатором Европы».

В октябре 2015 года Евросоюз принял решение временно приостановить действие санкций в отношении Белоруссии. Как говорилось в официальном сообщении, этот шаг был предпринят в ответ на освобождение в августе белорусских политических заключенных и в контексте улучшения отношений между ЕС и Минском. В феврале 2016 года главы МИД ЕС договорились о частичной отмене санкций против Белоруссии. Были сняты ограничительные меры в отношении 170 человек, включая Александра Лукашенко, а также нескольких белорусских компаний.

На фоне укрепления позиций на западном направлении в Минске стала набирать популярность идея нейтралитета Белоруссии. Так, на брюссельском саммите «Восточного партнёрства» в 2017 году глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что его страна не хотела бы отдавать предпочтение какому-то одному мировому центру силы. «Мы находимся между двух огней. С одной стороны — Россия, со второй — Евросоюз, которые, к сожалению, соперничают между собой. Мы бы хотели избежать конфронтации. Мы хотим обсудить с нашими партнерами возможность совмещения двух векторов интеграции», — сказал Макей.

Новый раунд?

Как и в прошлый раз, «медовый месяц» в белорусско-европейских отношениях закончился после очередных президентских выборов в Белоруссии. В связи с подавлением белорусскими властями акций протеста в 2020 году Евросоюз вновь ввёл антибелорусские санкции, которые были дополнены после принудительной посадки в Минске самолёта с активистом Романом Протасевичем и предоставления белорусской территории для проведения российской СВО на Украине.

Обращаясь сегодня к полякам с предложением о нормализации отношений, Лукашенко, очевидно, желает организовать очередной «медовый месяц» с Евросоюзом. Прошлый опыт показывает, что для этого нужно освободить тех, кого на Западе считают политзаключёнными, и — что более важно — оказать какую-то геополитическую услугу западным государствам. В 2008 году это было непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии, в 2014-м — нейтральная позиция по кризису на Украине.

Если первое условие хоть и с трудом, но может быть выполнено белорусским руководством, то реализация второго сегодня представляется совершенно невозможной. Запад хотел бы вывода ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии и отказа от размещения на белорусской территории российского ядерного оружия, однако Лукашенко не может осуществить ни того, ни другого без потери лица внутри страны и без серьёзного ухудшения отношений с Москвой.

Единственное, на что может рассчитывать белорусское руководство — это более прагматичный подход к Белоруссии со стороны партии «Гражданская платформа» в том случае, если она победит на парламентских выборах в Польше, которые пройдут 15 октября.

Собственно, на это намекает и сам Лукашенко, говоря, что Варшава вряд ли пойдёт навстречу Минску до выборов. Своеобразным посланием польским избирателям от белорусского президента можно считать опубликованное 9 августа обращение патриотических сил Белоруссии, в котором, обращаясь к простым полякам, авторы восклицают: «Ваши политики, объятые угаром шовинизма, своими действиями и риторикой разогревают очаг войны. Не дадим же сжечь наш общий дом!».

Однако даже если премьер-министром Польши снова станет Дональд Туск, при котором пятнадцать лет назад Варшава смогла привлечь Белоруссию в «Восточное партнёрство», наивно ожидать прорыва в отношениях Минска и Евросоюза. Максимум, чего может добиться белорусское руководство — это отказ от введения в отношении Белоруссии новых ограничительных мер, в частности полного закрытия границы с ЕС, о чём сегодня много говорят в Варшаве, Вильнюсе и Риге.

В ответ белорусское руководство могло бы решить проблему с мигрантами из Азии и Африки, вот уже два года проникающими в ЕС с территории Белоруссии, а также освободить из мест заключения белорусского оппозиционера польского происхождения Анджея Почобута, за судьбой которого пристально следит Варшава.