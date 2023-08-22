22 августа в России отмечается день Государственного флага — бело-сине-красного триколора. Именно в этот день в 1991 году его таковым назвала чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР.

Иван Шилов ИА Регнум

Если кто-то считает, что российский триколор появился лишь в 90-е годы, то он глубоко ошибается. У нынешнего символа России более чем трехсотлетняя история, восходящая ко второй половине XVII века. Официально как «флаг Царя Московского» триколор был поднят в 1693 году, на корабле царя Петра I во время его плавания в Белом море. Затем, в 1705 году, трёхцветное полотнище стало торговым флагом России, а государственными символами в XVIII веке стал черный орел на желтом фоне (считается, что эти цвета впервые использовались на судовом штандарте Петра Великого).

В 1815 году при Александре I к желтому и черному был добавлен белый, и в 1858-м, в царствование Александра II, году все три цвета были официально обозначены на государственном флаге России (с 90-х и по сей день это сочетание принято называть имперским триколором, или «имперкой»).

Старейший флаг со сложной смысловой нагрузкой

При этом и при Александре Освободителе бело-сине-красный триколор также воспринимался в мире как российский: он считался гражданским флагом, вывешивался на зарубежных объектах Российской империи. Ещё в середине XIX века цвета русского флага были взяты за основу освободительными движениями славян в Восточной Европе. Достаточно вспомнить, что символом освобождения Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-78 годов стало «Самарское знамя» — сине-бело-красный флаг с изображением креста и святых Кирилла и Мефодия.

В Российской империи дуализм был устранен лишь в 1883 году, когда бело-сине-красный стяг был назначен единственным государственным флагом. И просуществовал он в таком виде до революции 1917 года, после чего его сменил красный флаг коммунистической России. Который, в свою очередь, в 1991 году был вновь изменен на триколор и закреплен в таких цветах в Положении о государственном флаге Российской Федерации в декабре 1993 года. 25 декабря 2000 года президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». В соответствии с законом, Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Казалось бы, из всех трех российских флагов («имперка», красное знамя и триколор) последний хоть и является старейшим, но при этом несет минимальную смысловую нагрузку. Под «имперкой» русские войска освобождали Балканы, на море сражались под Андреевским флагом, а на суше — под полковыми знамёнами.

Под красным знаменем одержали победу в самой страшной за свою историю войне, после чего наша страна оказалась на вершине своего могущества.

Что же касается бело-красно-синего триколора, то ни с какими подобными достижениями он не ассоциировался. Исторически флаг был учреждён и использовался в Российской империи как торговый. Но в 90-е в общественном сознании он ассоциировался не с успехами в распространении российского влияния, а с так называемыми «демократическими преобразованиями», развалом СССР, социальными и политическими катаклизмами, грандиозной несправедливостью в стране.

Реабилитация символа

На смену девяностым пришли нулевые годы, и именно под этим флагом Россия начала восстанавливаться. В первую очередь мы вспоминаем, что под этим флагом проходил стремительный экономический рост, вокруг этого флага консолидировалось российское общество, этот флаг реял на сочинской Олимпиаде и на российской базе в Сирии.

Во-вторых, нельзя не вспомнить, что именно он был на нашивках российских солдат во время освобождения Крыма. И, наконец, именно бело-сине-красный триколор поднимается сейчас над освобожденными от украинских неонацистов российскими городами — Донецком, Луганском, Мариуполем, Артёмовском и многими другими. Под ним солдаты идут в бой, за него умирают и побеждают.

В-третьих, но не в последнюю очередь, подчеркнём: под российским флагом борются за справедливость не только в России, но и во всем остальном мире. Везде, где существует запрос на пресловутую справедливость, на волю для ее достижения, на человекоориентированную политику и защиту традиционных ценностей. Российский флаг вывешивают на демонстрациях на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке — то есть везде, где население выступает против западного неоколониализма.

Везде, где люди хотят идти по российскому пути в успешной борьбе против западных интересов, западных попыток «научить жить правильно». Везде, где люди с завистью смотрят на успехи российского оружия против, казалось бы, непобедимых колонизаторов и хотят от своих правительств собственных «подходов к снаряду». Неудивительно, что флаги США, Франции и других западных стран сжигаются, а российский позиционируется как один из главных символов нового справедливого миропорядка.

Все эти внешние и внутренние смыслы, приобретенные триколором, сделали его предметом настоящей гордости среди россиян — в том числе и молодого поколения. На фоне роста патриотизма и формирования гражданского общества в стране флаг стал всё чаще и чаще появляться на одеждах, машинах, домах. С ним устраиваются различные мероприятия и флешмобы (которые пройдут в том числе и 22 августа). И не потому, что «так надо», а потому, что так хочется.

Три флага одной страны

«Наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд, до победы, утверждать славу России», — заявил Владимир Путин в своем видеопоздравлении россиянам в день Государственного флага.

И тут же предостерег отдельных граждан, пытающихся на фоне новых смыслов триколора каким-то образом противопоставить его историческим тяжеловесам в лице чёрно-жёлто-белого, красного знамени и даже стягам с ликом Иисуса Христа, являвшегося символом великих русских князей. «Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», — объяснил президент.

И действительно, история нашей страны насчитывает более тысячи лет. Древняя Русь, Великое княжество Московское, Русское царство, Российская империя, Российская республика, Советский Союз и Российская Федерация — все эти формы российской государственности непрерывны и неразрывны, все они перетекали из одной в другую. Все они являются частью нашего самосознания, и мы не открещиваемся ни от одной из них. Свидетельством этой преемственности может служить поднятие трёх флагов исторических эпох в парке 300-летия Санкт-Петербурга в присутствии президента. Ну и, конечно же, свидетельством преемственности является также наличие всех трех флагов в окопах солдат — участников СВО. Все эти флаги символизируют Россию — единую, великую и справедливую.