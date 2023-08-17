Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В марте 1918 года, в период немецкой оккупации Белоруссии, была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР) — фантомное образование, не имевшее реальной власти, но обладавшее некоторыми формальными признаками государственности, в частности печатавшее паспорта.

Иван Шилов ИА Регнум Светлана Тихановская

Весьма скоро оказавшись в эмиграции, деятели БНР начали продавать паспорта несуществующего государства всем желающим. Так, в 1921 году в Стамбуле «гражданство» БНР массово скупали русские белогвардейцы, оставшиеся без документов. После того, как в 1922 году по инициативе комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена были введены специальные паспорта для лиц без гражданства, БНР растеряла практически всех своих «граждан».

Теперь история повторяется. Объединённый переходный кабинет (ОПК) экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской часто сравнивают с Радой БНР — правительством в изгнании, существующим уже больше ста лет. Сравнение это, мягко говоря, нелестное, поскольку ни малейшего влияния на политическую жизнь Белоруссии Рада не оказывает и даже минимальным международным признанием не обладает.

При этом кабинет Тихановской копирует деятельность своих предшественников даже в мелочах — 6 августа ОПК представил дизайн «нового национального паспорта Белоруссии».

Представитель ОПК заявил: «Паспорт не замена для национальных виз, не разрешение на проживание и трудоустройство в странах ЕС». При этом в кабинете Тихановской пообещали, что будут добиваться не только признания своих паспортов государствами Евросоюза, но и обеспечения безвизового режима с ЕС для владельцев этих документов.

Как представляется, белорусская оппозиция вводит в заблуждение своих сторонников. Невозможно себе представить, чтобы, к примеру, испанское посольство ставило свою визу в документе, выданном не другим государством, а общественным объединением, коим является ОПК.

Уже упомянутый нансеновский паспорт выдавался Лигой Наций — международной организацией, предшествовавшей ООН. У «нового национального паспорта Белоруссии» и близко не будет такого международно-правового статуса.

Если пойти по обозначенному соратниками Тихановской пути, то будет создан прецедент, позволяющий диссидентам из разных стран выпускать собственные документы. Так, в этом случае находящийся за переделами Испании лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон сможет печатать «паспорта Каталонии». В таком нарушении монополии государства на идентификацию личности не заинтересованы не только испанские власти, но и руководство любой другой страны.

Поскольку паспорта, выданные кабинетом Тихановской, никакой юридической силы иметь не будут, единственная возможная их функция — манифестация национальной идентичности. Возможно, предвидя такое развитие событий, создатели паспорта переполнили его всевозможными символами, связанными с Белоруссией.

В документе нашлось место гербу «Погоня», гимну БНР, народному орнаменту, картине Марка Шагала «Над городом», изображениям зубра и белорусских достопримечательностей, в число которых вошла даже небольшая мечеть в Гродненской области (видимо, это дань господствующему на Западе мультикультурализму).

Примечательно, что в паспорте используются два языка: белорусский и английский. Причём по-белорусски написано и кириллицей, и латиницей. В этой связи возникает вопрос — почему не использована белорусская арабица, которую придумали в XVI веке польско-литовские татары, чья мечеть как раз в паспорте и изображена?

Предложенный дизайн «нового национального паспорта Белоруссии» ясно показывает, какой видят республику его создатели — с гербом «Погоня», без русского языка и с переводом белорусского языка на латиницу, в котором заметна прозападная геополитическая подоплёка.

Такое видение полностью противоречит волеизъявлению белорусского народа, выраженному на референдуме 1995 года. Тогда большинство белорусов проголосовало за замену герба «Погоня» (75,1%), государственный статус русского языка (83,3%) и экономическую интеграцию с Россией (83,3%).

Можно сказать, что с 1995 года много воды утекло, однако нет никаких заслуживающих доверия данных о кардинальной смене большинством белорусов своих взглядов относительно государственной символики, языка и геополитического выбора. По наблюдениям автора этих строк, среднестатистический белорус в Белоруссии по-прежнему лоялен нынешним гербу, флагу и гимну, использует для коммуникации русский язык и видит будущее своей родины в союзе с Россией.

Введение ОПК особого паспорта лишь увеличит и без того разросшуюся после 2020 года пропасть между «красно-зелёным» большинством и «бело-красно-белым» меньшинством. Если до попытки госпереворота эти люди считали своими разные символы, говорили на разных языках и поддерживали членство своего государства в разных международных организациях, то теперь они живут в разных странах (одни — на родине, другие — преимущественно в эмиграции) да ещё и с разными документами.

Оппозиция надеется, что сможет навязать свою версию белорусской идентичности всему обществу, но пока её попытки не слишком удачны. Идея с паспортом представляется в этом плане абсолютно провальной.

Чтобы документ, призванный манифестировать национальную идентичность, был притягателен для потенциальных получателей, он должен предоставлять какие-то блага. Например, «карта поляка» облегчает получение шенгенской визы, устройство на работу и доступ к образованию в Польше.

А что даст паспорт, выданный белорусской оппозицией? Скорее всего, его получение обернётся для белорусов лишь проблемами на родине.