В эти дни многие люди напряженно следят за курсом рубля, который то падает, то останавливается, то немного отыгрывает назад, то опять падает. Все раздраженно бранят власти, думают, как спасти свои сбережения, и мучительно гадают, что будет дальше.

Иван Шилов ИА Регнум

Я не экономист. Я даже не старший экономист. Но я бы заметил, что опыт предыдущих событий такого рода убеждает, что спокойствие — лучшая политика. Стоит вспомнить старую библейскую мудрость: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Исаия 30:15).

За новейшую историю мы успели пережить несколько падений курса рубля, и нынешнее — далеко не самое резкое. Западные газеты ликуют, говоря о наконец-то сработавших санкциях, а некоторые наши комментаторы — о том, что за противостояние со всем Западом приходится платить. Однако я помню, что два самых серьезных обвала рубля, которые я застал — гиперинфляция начала 90-х и дефолт 1998 года, — произошли на фоне идеальных отношений с Западом.

Россия, только выбравшись из-под обломков Советского Союза, с энтузиазмом рвалась в сверкающий западный мир, причем энтузиазм этот разделяли почти все — власти, медиа, большинство народа. Из каждой колонки неслось: «Америкэн бой, уеду с тобой».

Страна покрылась рынками, где торговали загадочного происхождения сосисками, выделявшими при варке густую красную краску, от которой потом приходилось отмывать кастрюли, и сливочным маслом, которое на вкус оказывалось маргарином. Ездить за границу можно было уже сколько угодно: хочешь — на курорты Антальи, а хочешь — в Париж. Правда, у абсолютного большинства населения на это не было и не могло быть денег.

Я помню, как примерно в 1996 году устроился на работу, где мне стабильно платили 300 долларов в месяц, и понимал, что мне очень, очень повезло. На эти три серо-зеленые бумажки мы с женой вполне могли прожить месяц.

Ничего похожего на санкции в то время не было. Но это не мешало рублю падать, рублевым сбережениям обесцениться, а тем, кто имел доступ к информации и соответствующие навыки, очень хорошо навариться на колебаниях курса.

Каждый раз падение рубля вызвало испуг — что будет дальше, как нам жить с этим, как строить планы на жизнь… И каждый раз жизнь продолжалась, планы корректировались, и оказывалось, что мы все это пережили — и живем дальше.

Есть вещи, которые не в нашей власти, избежать их мы не можем. В этом мире есть неожиданные горести, которые могут свалиться на нас совершенно независимо от наших действий, как стихийное бедствие. Падение курса — далеко не самая большая из них. В мире нет стабильности, надежности и безопасности — да никогда и не было.

Но есть и такие вещи, избежать которых можно. Можно не добавлять к неизбежным потерям те, которые вызваны нашими собственными ошибками. И одна из таких ошибок — паниковать и метаться. С прошлых обвалов я помню, как люди бежали скупать доллар по завышенным ценам, которые вскоре понизились. В итоге они несли существенные потери, которых вполне могли бы и избежать.

Паниковать вообще не стоит. Довольно много людей не так давно бросились бежать из страны, думая, что тут сейчас начнутся массовые репрессии, голод и еще какие-нибудь ужасы. А потом оказалось, что они выложили огромные деньги за билеты (спекулянты своего не упустили) совершенно бессмысленно. И когда паника схлынула, они вернулись в Москву, потому что в других странах их никто не ждал.

Конечно, есть люди, которые должны постоянно думать о курсе валют — банкиры, экономисты, руководители предприятий. Это их специальность, они представляют себе, что происходит, и могут принимать какие-то разумные и обдуманные шаги. А вот лучшее, что может сделать обыватель (как вы и я) со своими скромными сбережениями, — это не метаться.

Евангельский совет «не заботиться» на самом деле очень практичен. Изводясь по поводу событий, которые находятся вне нашего контроля, мы просто теряем время и силы, которые могли бы потратить на что-то действительно полезное.

Некоторое (причем далеко не катастрофическое) сокращение финансовых возможностей совсем не означает для большинства из нас смерти или впадения в горькую нищету. Возможно, мы не проведем отпуск так, как собирались, или не сделаем покупок, которые планировали. Но мы можем найти что-то очень хорошее — и важное.

Потери в деньгах — это хорошая возможность задуматься над тем, что для нас действительно важно, что делает нас счастливыми, что составляет смысл нашей жизни. Об отношениях с близкими, любимой работе, чем-то хорошем и важном, что мы делаем не ради денег. Или во всяком случае не только ради денег.

Мы можем вспомнить о людях, которым по-настоящему плохо. О тех, кто пострадал от военных действий, кто живет в реальной опасности для жизни — и в отличие от большинства из нас в реальной скудости, — и потратить какую-то часть наших уменьшающихся средств на них.

Деньги, конечно, не стоит презирать — это эквивалент человеческого труда и изобретательности, они дают возможность сделать много доброго. Но стоит помнить, что мы не можем на них полагаться — это хорошие слуги, плохие друзья и уж совсем негодные господа.

В конце концов, все наши деньги мы неизбежно потеряем, отправившись туда, где они нам не понадобятся. С нами останется только то, что мы сделали для других. Возможно, это избитая истина — но избитость чаще всего означает проверенность и надежность. Когда мы принимаем ее, жить становится гораздо спокойнее.

И гораздо легче удерживаться от поспешных шагов, которые только повредят.