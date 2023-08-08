Презентация нового учебника истории для старшеклассников вызвала бурную реакцию — опять в России переписывают историю! Тем более что Владимир Мединский, руководивший проектом создания учебника, сам сказал, что разделы о 70–90-х годах прошлого века, а также о нулевых были «полностью переписаны». Либералы ожидаемо ехидничают насчет «страны с непредсказуемым прошлым», а немецкий Bild вообще назвал учебник «сумасбродным». И это притом что пока опубликованы только фотографии нескольких страниц из учебника — так что анализировать его содержание невозможно.

Сергей Карпухин/ТАСС Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов

Шум и возмущение понятны — борьба за умы подрастающего поколения является важнейшим фронтом идеологической войны. Войны, которую мы сейчас ведем не только с отъехавшими либеральными космополитами (которые надеются вернуться не просто в страну, но и к власти — а для этого им нужно победить Путина не только на поле боя, но и в головах будущих поколений), но и тем самым коллективным Западом, вооруженным единственно верным учением о добре и зле в истории в целом и в истории России в частности.

Поэтому так важен новый учебник — в нем задается новая, действительно патриотическая матрица отечественной истории. Понятно, что наши дети получают первичные знания об истории собственной страны не столько из учебника, и даже не из книг по истории, и даже не из статей блогеров, а из видео в соцсетях (выросло поколение визуалов). Но все равно учебник имеет огромное значение — как для детей, так и для взрослых.

Для детей, так как дает им некий канон понимания взрослыми истории России, то есть знакомит их не просто с тем, как формировалась и развивалась наша страна, но и что она из себя представляет. В нынешнем учебнике говорится не только о том, что Россия — правопродолжатель СССР, который, в свою очередь, правопродолжатель Российской империи, а та Московского царства и Древней Руси, но и о том, что «Российская Федерация — нынешняя форма состояния нашей цивилизации».

Это огромный прогресс — ведь еще до 2014 года даже у нас были попытки выделить едва ли не автономную историю «Киевской Руси». И если в советские или царские времена сам термин «киевская» не содержал никакого сепаратистского оттенка, то после 1991-го его стали использовать для доказательства существования разных русских государств, а как максимум для обоснования права на существования «исторической Украины».

И еще важнее заявление о том, что РФ — это всего лишь нынешняя форма состояния нашей цивилизации. Наконец-то признается, что у русского народа есть своя цивилизация, у нее могут быть разные формы государственного существования — имперские, союзные, федеративные, унитарные… Более того, русский народ может даже переживать периоды смуты, гражданских войн и временного распада государства: и это тоже будет формой состояния его цивилизации. Но формой временной, проходящей, преодолимой — при соблюдении одного главного условия.

Русский народ должен осознавать и знать, понимать свое единство — и тогда он его снова восстановит. А для осознания этого единства и нужны учебники истории, то есть та самая история этого народа, написанная им самим.

Не по чужим лекалам, как это было в 90-е, не через призму классовой борьбы (как это было в ранние советские годы), а кровью и потом собственного осознания собственной истории. Кровавой и великой, тяжелой и героической — но родной и любимой. Все разговоры о том, что «идеологический учебник» мешает объективному восприятию истории, искажает и упрощает ее — от лукавого. Историческое воспитание является важнейшей частью воспитания не просто гражданина, но и человека, чувствующего свою принадлежность к своему народу, знающего его историю и любящего его.

Невозможно воспитать русского патриота, не привив ему знание и любовь к родной истории, какие бы времена не стояли на дворе в годы его формирования, ничто не оправдывает презрение или забвение собственных корней и исторического пути своего народа. В поколении потребителей, выращенном после развала СССР в той же Москве и среди обеспеченных слоев общества, оказалось так много космополитов-релокантов именно потому, что они в лучшем случае просто не знали истории собственной страны, а в худшем выучили ее русофобскую версию: уже не «тюрьма народов», но «страна рабов и воров», «заблудшая дочь европейской цивилизации».

Естественно, сам по себе школьный учебник не воспитает патриота — самые правильные слова, написанные в нем, должны подкрепляться всем остальным: вузовским обучением (в том числе подготовкой школьных учителей истории, в формировании мировоззрения которых огромную роль играют даже не вузовские учебники, а преподаватели, а как раз среди них у нас было очень много носителей либерально-космополитического представления о русской истории), произведениями массовой культуры, посвященными истории (от сериалов до романов на исторические темы), государственной пропагандой на исторические темы и многим другим.

Все это не должно быть ни казенно-урапатриотичным, ни русофобски уничижительно-разоблачительным. И если второе уходит вместе с выбравшими «релокацию», то первое всегда будет оставаться реальной угрозой. Патриотическая подача русской истории вовсе не обречена быть сказкой о «наших великих праведных предках» — нужно рассказывать о всех событиях нашей истории, включая трагические. Но их можно и нужно подавать так, чтобы приходило понимание их причин и контекста, а не вызвать презрение и неуважение к собственной истории.

Любой, даже самый критический взгляд на те или иные страницы родной истории уместен и оправдан, если в основе его лежит любовь к ней, стремление понять своих предков, а не отстраненный взгляд «просвещенного русского европейца» на «азиатские бесчинства и варварство».

Прошлое не просто определяет наше будущее — отношение к собственной истории определяет, какое будущее мы считаем правильным, к чему стремимся. Если мы действительно знаем и любим свою историю, нам будет легче сформулировать и построить устойчивые и отвечающие нашим ценностям государство и социально-экономический строй.

Русская цивилизация не заканчивается нами — но именно от нас сейчас зависит ее успешность в ближайшие десятилетия. Сломав в прошлом веке две формы своего существования, мы только сейчас приступаем к началу осмысленного строительства третьей. Не временной, переходной, а устойчивой. Чтобы нарисовать ее грамотный чертеж, нам нужно хорошо выучить планы предшествующих великих, но рухнувших проектов. А прочитать чертежи предков смогут только те, кто знает историю России.