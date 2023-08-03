Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на новый закон о переносе праздника на 25 декабря. Об этом сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Сергей Корсун ИА Регнум

Очевидно, закон о переносе Рождества призван еще раз подчеркнуть «нежелательность» Украинской православной церкви, поделить верующих на «правильных» и «неправильных». Но почему для украинских православных так важно держаться за традиционную дату празднования?

Некоторые упрекают их в бессмысленной приверженности старому календарю, как если бы календарь был самым важным в христианской жизни. Но вопрос, на самом деле, не в календаре.

Некоторые христиане празднуют Рождество Спасителя 25 декабря, другие — 7 января. Проблема не столько в том, какую дату люди выбирают, а по каким причинам они это делают.

Рассказывая нам о рождении Спасителя, Евангелия не указывают точной даты этого события. Традиционно оно стало отмечаться в день зимнего солнцестояния — 25 декабря. Связано это с тем, что Христос в Библии назван «Солнцем Правды»: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Мал.4:2).

Разница в датах возникла из-за того, что восточная и западная церкви пользуются разными календарями: восточная юлианским, возникшим в Римской империи, западная — григорианским, который содержит изменения, внесённые в XVI веке римским папой Григорием. Расхождение между этими двумя календарями к текущему моменту составило 14 дней, отсюда и разные даты празднования Рождества.

Периодически у нас возникают разговоры о переходе на новый стиль (некоторые православные церкви уже перешли), но они вязнут из-за опасения вызвать раскол. В своё время он произошел в греческой церкви, которая стала праздновать Рождество 25 декабря. Тогда от неё отделились (и до сих пор пребывают в расколе) так называемые «старостильники», приверженные прежнему календарю.

Но праздновать Рождество 25 декабря само по себе не ересь и не грех. Как говорит святой апостол Павел, «иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает» (Рим.14:5,6).

В чем же тогда проблема с законом об изменении даты празднования Рождества?

В его мотивах, прежде всего, а также в том, что решения относительно жизни Церкви принимает государство, а не она сама.

Попробую проиллюстрировать это примером.

Грех ли носить шотландский килт (это такая, если кто не знает, клетчатая мужская юбка)? Очевидно, нет — сами же отважные шотландцы носят, и ничего. Им даже дорог этот обычай, в сложной истории англо-шотландских отношений их пытались заставить отказаться от килтов, но шотландцы в итоге отстояли своё право одеваться как они считают нужным. Шотландец в килте может быть и мужественным, и благочестивым, почему бы и нет.

Но вот если бы у нас власти почему-то решили шотландизировать население и предписали всем госслужащим появляться на работе непременно в килтах, это вызвало бы немалое ворчание. Не по ненависти к килтам как таковым, а потому что для того, чтобы менять устоявшиеся обычаи, должна быть какая-то веская причина. Не стоит заставлять людей переодеваться просто из страсти начальства к переодеваниям. Это выглядело бы как грубое самодурство. Как подчеркивание своей власти — «вы все будете одеваться, как я скажу».

Тем более грубым выглядит вмешательство в религиозные обычаи.

РИА Новости

Продолжим нашу аналогию с килтом. Допустим, власти предписали бы всем посещать богослужения, облачившись в килты. Это поставило бы две проблемы.

Во-первых, грех ли, в принципе, входить в храм в килте? Ну, наверное, нет, если вы благочестивый шотландский горец у себя в Шотландии. А вот в нашей местности как-то необычно и может смутить народ.

Во-вторых, уместно ли, чтобы власти предписывали верующим правила внутренней жизни церкви и проводили четкое разграничение между «правильными» общинами, где все как один в килтах, и «неправильными», где в юбках только женщины, а мужчины все в штанах, как от древних отцов заведено?

Но вернёмся к дате празднования Рождества.

Обычно государство идет навстречу уже сложившемуся в стране церковному календарю. В Западной Европе большинство населения празднует Рождество 25 декабря, на Украине и в России — 7 января, и это находило отражение в государственном календаре. Вопрос о том, когда совершать церковные праздники, может находиться только в компетенции Церкви.

Когда человек лично религиозно индифферентный, к тому же представляющий официально светское государство, предписывает верующим, когда им праздновать Рождество, это уже не вопрос календаря — это вопрос того, могут ли неверующие диктовать Церкви в вопросах ее внутренней жизни.

Принять этот диктат — значит признать право внешних, чисто мирских сил распоряжаться внутри Церкви. Особенно когда этот диктат связан с прямо заявленной целью вписаться в «цивилизованный мир». Чего требует этот мир от своих верных адептов, уже предельно ясно. И, подчинившись в календарном вопросе, вам будет труднее отказать в других.

Поэтому героическое упорство Украинской православной церкви, которая, подвергаясь бедствиям со всех сторон, хранит строй церковной жизни, тут не просто понятно, но и заслуживает глубокого уважения.