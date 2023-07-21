Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В масштабном скандале, развернувшемся в украинском обществе вокруг трат «на культуру», особый акцент был сделан на планах потратить 33 млн гривен на съемки комедийного сериала «ПГТ Ингулец». Выделение средств аукнулось требованием Владимира Зеленского к премьер-министру отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Ткаченко

С таким исходом сам Ткаченко категорически не согласен и призвал на помощь ударную единицу в лице радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

«Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего», — заявил уже бывший министр, подчеркнув в интервью американским журналистам, что во время Второй мировой США и Великобритания тоже выпускали фильмы, в том числе за госсредства.

Другое дело, что тогда это не были треш-сериалы с матерящимся сельским мурлом в главной роли. А на всякое такое кино из госбюджета Украины выделены 400 млн гривен, и победителем тендера на съемку «ПГТ Ингулец», как утверждают интернет-расследователи, является фирма жены бывшего министра.

Сюжет у сериала следующий. Два айтишника — Максим и Даниил — бегут из фронтового Харькова и по дороге во Львов оказываются в Кировоградской области, в поселке Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке «Батя». Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост. Время от времени они работают на ферме, и это все должно быть жутко смешно.

Только на уровне идеи эта поделка является абсолютной копией российского сериала «Жуки».

А оппоненты заявляют, что история о двух парнях призывного возраста, которые свинтили от войны и пристроились на теплое место в тыловой самообороне, совсем не похожа на фильм, повышающий боевой дух украинского общества и эффективность, следуя самому Ткаченко, «войны за людей».

Центральный персонаж сериала удивительно похож на известного украинского агробарона, владельца более 20 тысяч гектаров земли и ФК «Ингулец» 52-летнего Александра Поворознюка по кличке «Папа». Впрочем, сам Поворознюк в присущей ему экспрессивной манере свою причастность к сериалу отрицает.

И теперь главная интрига вокруг стремительного увольнения Ткаченко строится на вопросе, не является ли это ревностью Зеленского.

Глава державы мог увидеть в проекте попытку повторить успех сериала «Слуга народа», проложившего ему путь к президентству. Согласно этой версии, новый сериал был призван повысить узнаваемость мордатому судимому дядьке из Кировоградской области, который уже прославился богатым нецензурным слогом, частично вошедшим в коллекцию мемов, и публичным конфликтом с журналистом Дмитрием Гордоном. Ему он обещал «вырвать кадык и отдать волкам».

«Поворознюк — это новый Голобородько (персонаж Зеленского в сериале «Слуга народа». — Прим. ред.), Юрий Горбунов снимет о нем сериал, Мосейчук заспамит нас серией интервью с ним, Комаров расскажет о роли Поворознюка в большой войне, а там, гляди, он и в президенты пойдет. Поворознюк — АнтиЛяшко и Голобородько в одном флаконе от «зеленой» команды», — написал журналист Сергей Руденко на своей странице в соцсети.

На первый взгляд, заговор складывается.

Ткаченко — человек олигарха Коломойского и бывший топ-менеджер телеканала 1+1. Главный рывок в медиаполе барону Поворознюку дал тот же телеканал, лицо которого — Наталья Мосейчук лично записала его интервью. Попадал Поворознюк и в другие передачи «Плюсов». В политическом поле Украины после ухода главного клоуна-агрессора, лидера Радикальной партии Олега Ляшко пустует соответствующая ниша.

Вот только в чьих интересах ее может занять кировоградский персонаж — все теряются в догадках. Может быть, это вообще проект власти, где Арестович будет ловить остатки электората юго-востока, а сельский харизматик сплотит подобных себе ради коалиции со «Слугами».

И хотя «в условиях военного положения» правящая партия категорически отказывается от проведения парламентских выборов, ЕС продолжает давить, требуя демократии. А оппоненты из лагеря экс-президента Петра Порошенко нещадно критикуют власть, почувствовав некий незримый перелом в Зеленском после саммита НАТО в Вильнюсе.

Да, в общем, все его чувствуют.

Но и сами по себе проекты выделения более полумиллиарда гривен на достройку музея голодомора, замены советского герба на Родине-матери на тризуб, благоустройства тротуаров и стадионов, а главное — на развлекательные фильмы, является поводом для бесконечных атак и неприятных комментариев.

Ведь в то же самое время представители госструктур говорят о нехватке оружия и даже требуют от волонтеров собрать больше денег на свои нужды. Последнее, вероятно, является более важной причиной для кадровых перестановок, чем пока еще не снятый сериал.

Во-первых, грубиян и матерщинник Поворознюк является ярым поклонником Зеленского и в своих видео обкладывает всех, кроме президента. В том числе достаётся и олигарху Коломойскому, которого (среди прочих) Поворознюк обещал раскулачить и отдать всё людям.

Во-вторых, вряд ли он тянет на политического лидера. Хотя свой избиратель у него найдется: такие персонажи «крепких хозяйственников» с особым навозным шармом узнаваемы и есть практически везде. Сценаристы неофициально поясняют, что действительно рисовали героя именно с Поворознюка, но не для того, чтобы дать старт его политической карьере, а напротив — с целью высмеять колоритный типаж.

Так что в конечном итоге вся эта история упирается в нервы.

Офис президента находится под серьезным давлением.

Американцы категорически не разрешают уходить в любые форматы мирных переговоров. «Весь мир», передавший Украине кучу оружия и заемных денег, требует решительных успехов на фронте. А там никаких изменений нет. К войне у общества возникло привыкание и даже очередные «перемоги» вроде атаки на Крымский мост не живут дольше двух дней. Зато кладбища с красивыми желто-синими флагами на могилах растут ежедневно.

Уставшие от отсутствия понятных перспектив граждане, чей уровень жизни стремительно упал, все сильнее переключаются на денежный вопрос. Тем более что эти самые граждане платят за войну постоянно — и налогами, и донатами, и личными потерями, включая физическое и психическое здоровье.

Поэтому такие новости, как требование вернуть прошлогодние единоразовые выплаты в 6,5 тыс. гривен, уже перевешивают любые ура-патриотические инициативы. А если они связаны с бюджетными расходами на невоенные нужды, это вызывает ярость. Которую тут же используют оппоненты для атак на власть.

В последние месяцы команда Порошенко активно разгоняет тезис «война началась из-за Зеленского» и дополнительно выпорола его за неуспех вступления в НАТО. Так что чисто психологически самолюбивый (и очень уставший) Зеленский стал явно склонен к истерикам.

Решение убрать министра культуры — это первое и самое простое, что можно сделать в состоянии аффекта. Вот только чем теперь будет заниматься следующий министр (по слухам, это может быть женщина) — решительно непонятно. Ведь несмотря на то, что общество постановило «все деньги на дроны», деньги уже выделены и по процедуре нужно их целевым образом освоить.

Так что у всех нас еще остается шанс увидеть замечательный сериал про пгт. Ингулец.