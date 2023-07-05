* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рэпер Алишер Валеев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известный как Моргенштерн*, появился на большом экране на крупнейшем музыкальном фестивале страны — VK fest.

Иван Шилов ИА Регнум

Это вызвало скандал, прежде всего, из-за политических высказываний исполнителя. Но главная проблема, скорее, даже не в этом, а в самом жанре, который он избрал. Жанр этот хорошо узнаваем — и корни его лежат в негритянских гетто крупных городов США.

Конечно, не было бы ничего в принципе неправильного в русском артисте, выступающем в «черном» по происхождению жанре. Культура американских чернокожих породила целый ряд музыкальных направлений, оказав огромное влияние как на классическую, так и на популярную музыку.

Спиричуэлс — духовные гимны черных церквей — это, без сомнения, выдающееся явление мировой музыкальной культуры, отражение веры и надежды народа, который, подобно ветхозаветным евреям в Египте, терпел рабство и притеснения. Джаз в своих высших проявлениях, как, например, у Дюка Эллингтона, отражает это же наследие надежды и веры.

Гимн Go down, Moses, давно ставший христианской классикой, исполняют на своих концертах в том числе и православные коллективы.

Беда в том, что Моргенштерн* прорубает окно в черную Америку не на уровне Дюка Эллингтона или Барбары Хендрикс, а на уровне сточных канав, воспроизводя уголовный рэп, порожденный социально неблагополучными районами черных гетто.

Мы все наслышаны о «системном расизме», который, как говорят, держит жителей этих унылых мест на дне — в тянущейся через поколения нищете, безработице и преступности. Против этого объяснения говорит опыт иммигрантов из Африки, с такой же черной кожей, которые, посрамляя как расистов, так и борцов с расизмом, делают вполне успешную карьеру.

Причина затяжной и безвыходной беды гетто — в определенного рода субкультуре, которая, будучи порождена нищетой и криминалом, воспроизводит всю ту же нищету и криминал.

Как пишет американский обозреватель Мэтт Уолш, «дети растут в домах без отцов и с плохими матерями. Их мозги маринуются в нигилистической грязи, производимой полуграмотными социопатами вроде Cardi B и Lil Nas X (американские рэперы. — Прим. ред.). В их жизни нет ни красоты, ни истины, ни любви. Неудивительно, что они вырастают, превращаясь в убийц и преступников».

Моргенштерн* является ярким примером пересаживания этой субкультуры на нашу почву, где она, прижившись, принесет те же плоды. Да и уже приносит.

Но рассмотрим ее чуть подробнее.

Кадр из видео Lil Nas X — Montero

Для нее характерно глубокое презрение к женщине, которая в принципе не рассматривается как возлюбленная или супруга, но исключительно как предмет потребления. Впрочем, нет — к предмету вроде смартфона обычно относятся с большей бережностью и уважением. Здесь мне следовало бы привести в обоснование цитаты из самого Моргенштерна*.

Но, пожалуй, самое цензурное — «эта сука хочет денег», остальное настолько грязно, что я, пожалуй, отправлю читателя искать ссылки самостоятельно.

Человек, воспитанный на таких текстах, не сможет выстроить нормальных отношений с женщиной — создать семью, вырастить детей. Неудивительно, что на родине этого жанра — в тех же гетто — 70% детей растут без отцов, а первопричиной всех бед этого социального слоя специалисты считают именно распад семьи.

Другой аспект этой культуры — презрение к упорному труду и вера в то, что огромное богатство должно свалиться на человека как-то быстро и без усилий.

Эти цепи на мне, сук, лавэ.

Сотка тыщ на Black LV.

Сотни сук хотят ко мне,

Сотни сук хотят ко мне. Как дела? Как дела?

Это новый Cadillac.

Эй, посмотри!

Два мульта, на мне часы.

Три на шее, семь под ж…

Мне чуть больше двадцати.

Парадокс ситуации в том, что некоторые рэперы, воспевающие явно асоциальные модели поведения, действительно быстро обогащаются и сверкают грубой роскошью, которая производит неизгладимое впечатление на подростков.

Подчеркнутая дегенерация (как поет Моргенштерн*, «в голове моей дыра, я дегенерат») может быть привлекательной для массовой молодежной аудитории. Почему?

Потому что рост требует усилий. Трудно учиться уважать других людей, выстраивать близкие доверительные отношения, упорно учиться и работать, беречь репутацию. Дорога вверх, а не под откос всегда дается нелегко.

Людям, особенно юным и неопытным, легко продать образ успеха, связанного с дегенерацией. Мол, можно вести себя как законченный социопат (именно таков лирический герой этого жанра) и при этом иметь всё, что подросток хочет — от «сотен сук» до «нового кадиллака».

Упоминание наркотиков, из-за которых у Моргенштерна* уже были неприятности, тут почти неизбежно. Отсутствие самоконтроля будет гнать к самым простым и немедленным удовольствиям — и наркотики тут появятся очень быстро.

Можно обогатиться, продавая дегенерацию. Но вести себя как лирический герой Моргенштерна* — это совершенно точно не путь к процветанию. Этот путь ведет к бедности, передающейся из поколения в поколение, наркомании и криминалу.

Это культурная, психологическая и духовная инфекция, которая уже привела негритянские гетто Америки в такое жалкое состояние, и нет никаких оснований полагать, что мы обладаем иммунитетом от нее. Поэтому нам не стоит ее импортировать.

Но, как говорят в таких случаях, рынок решает. Люди хотят это слушать, они покупают билеты на концерты, серьезные корпорации привлекают того же Моргенштерна* для рекламы.

Но рынок решает не всё.

У взрослых ответственных людей, в отличие от подростков, должны быть и другие соображения. Например, то, что эксплуатировать незрелость и неопытность юнцов, продавая им социопатию и нигилизм, глубоко аморально. Бессмысленно увещевать молодых людей, которых привлекает подобный образ жизни. Но взрослым, которые к этому так или иначе причастны, стоит задуматься, нужно ли превращать Россию в черное гетто.

Уважающие себя, берегущие свою репутацию серьезные деловые люди не должны этого делать. Услышав «в голове моей дыра, я — дегенерат», они могут осознать, что они-то дегенератами быть не хотят. И не хотят жить в дегенерирующем обществе.

И что им стоит найти какого-нибудь более достойного исполнителя для того, чтобы его раскручивать.