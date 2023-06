Последние несколько недель англоязычный интернет переживает бурную волну интереса к НЛО.

Сергей Карпун ИА Регнум

Дэвид Чарльз Груш, бывший боевой офицер с наградами за службу в Афганистане, заявил о глубоко засекреченных программах изучения попавших в руки американских властей инопланетных кораблей. При министерстве обороны США действительно есть управление, занимающееся НЛО, но оно информацию Груша отрицает.

Многочисленные публикации в американской прессе говорят о поразительной важности откровений Дэвида и описывают его как человека, не имеющего причин врать.

Неужели нас действительно посещают инопланетные корабли? Эта мысль вызывает совершенно особенное переживание, которое побуждает людей жадно ухватываться за подобные материалы.

Разговоры о внеземных пришельцах вызывают чувство чего-то таинственного и запредельного, страх, смешанный с непреодолимым влечением. Они ужасают и порождают острый интерес. Люди боятся, что сообщения о пришельцах со звезд окажутся правдой и одновременно страстно хотят этого.

Но насколько это может быть правдой?

Инопланетяне, какими их описывают уфологи, производят довольно странное впечатление. С одной стороны, они обладают непостижимым могуществом, таким, что преодолевают межзвездные просторы со сверхсветовыми скоростями, снисходительно посмеиваясь над земной физикой. У них есть технологии, которые позволяют совершать немыслимые маневры в небе на глазах у ошарашенных землян.

С другой стороны — инопланетяне изрядные растяпы. Начать с того, что они вообще дают себя обнаружить — при их-то технологиях. Прилететь со звёзд они могут — как говорил ворчливый герой анекдота, «на это у них деньги есть». А вот наладить приличную маскировку — нет.

Более того, время от времени они терпят крушения — мы могли бы ожидать большей надежности от инопланетных технологий! — и их разбитые корабли, а то и тела попадают в руки земных властей. Которые, как вы, конечно, знаете, всё тщательно скрывают.

Почему инопланетяне терпят крушения так аккуратно, что сразу попадают в руки властей, а широкая публика остается мало осведомленной? Это тоже одна из жгучих космических тайн. При этом инопланетяне не пытаются вернуть себе ни обломки своих кораблей, ни тела своих погибших товарищей.

Власти США, располагая образцами внеземных технологий, которые они, как утверждается, внимательно исследуют с целью «обратного проектирования», вовсе не получили никаких заметных преимуществ. Американские ВВС до сих пор не оснащены антигравитаторами, а в руках у солдат — старинные автоматы, а не какие-нибудь ионные бластеры.

В общем, всё это выглядит не слишком правдоподобно.

Посещение земли инопланетянами, конечно, чрезвычайно интересный феномен, но это феномен массовой культуры и массовых верований. Он едва ли сообщает нам что-то о глубинах космоса, но открывает нечто о глубинах человеческой души.

Есть популярный рисунок на майке с изображением летающей тарелки и надписью I want to believe — «Я хочу верить». Откуда берется это желание верить в пришельцев? При всех разоблачениях и разочарованиях уфология продолжает вызывать живейший интерес и порождать огромную индустрию книг, фильмов и сувениров. Почему?

В определенном смысле жизнь современного человека беднее, чем у его предков. Его мир механистичен, сух, в нём нет чуда и тайны. И вот оказывается, что жить в таком плоском мире человек не может. И он стремится населить небо пришельцами, сходящими на землю в своих космических колесницах, существами из другого мира, великими, сияющими, непостижимо иными. Это переживание, которое немецкий религиовед Рудольф Отто называл mysterium tremendum et fascinosum — «тайной ужасающей и завораживающей».

Люди пристально вглядываются в звёздное небо и помещают там, в недостижимых для нас глубинах мироздания, премудрых, могущественных, таинственных и влекущих существ, сама мысль о встрече с которыми наполняет душу мистическим трепетом.

Этих персонажей трудно не узнать — это языческие боги. В том виде, в котором это позволяет людям их материалистическая картина мира.

Уфология — это религия, которая не смеет себе в этом признаться. Она отражает нашу потребность в чуде, тайне, во встрече с кем-то, кто бесконечно превосходит нас, о ком говорит это таинственное звездное небо. Кем-то, кто сделает нашу жизнь наполненной, настоящей, совершенно иной.

Утратив традиционную веру в Бога, люди создают себе идолов, которые должны занять Его место в их жизни. Поэтому инопланетяне, конечно, продолжат нас посещать, действовать на нервы пилотам и попадать в глупые аварии. Такова уж непреодолимая потребность человеческой души.