Бывший популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который несколько недель назад покинул канал со скандалом, запустил в соцсетях собственное ток-шоу, которое за сутки набрало 35 млн просмотров. Это примерно раз в 20 больше, чем набирает зрителей любое популярное политическое шоу, включая бывшую передачу самого Такера Карлсона на том же Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Теперь бывшие работодатели задались целью как-нибудь прищучить бывшего работника в судах, чтобы он наконец заткнулся. Мол, контрактом о расставании такого предусмотрено не было.

На самом деле это результат черной зависти. Бывший популярный телеведущий стал лишь одним из тех, кто «выстрелил» в соцсетях, подтверждая необычайную живость такого феномена, как человек-массмедиа, когда один единственный производитель контента превосходит в десятки раз по числу пользователей, подписчиков и зрителей так называемые традиционные СМИ.

Это в очередной раз перезапустило рассуждения о том, а не пора ли, мол, эти самые традиционные СМИ уже окончательно похоронить и сыграть над ними какой-нибудь мультимедийный похоронный марш.

Помнится, раньше так же уже хоронили бумажные газеты, потом радио. Потом говорили, что интернет убьет телевизор, а заодно и кино. Однако прошло уже много десятков лет, а все эти недобитки по-прежнему живы и даже неплохо себя чувствуют. Хотя многие отдельные особи умерли в страшных страданиях банкротства и небрежения со стороны прежних фанатов.

И вот теперь новая напасть. Благодаря расцвету соцсетей, на которых поет и пляшет в гордом одиночестве какой-нибудь очередной человек-оркестр, он же человек-массмедиа.

Если взять первую десятку или даже хотя бы сотню производителей контента по числу пользователей и читателей, то там не найдется сейчас ни одного так называемого традиционного массмедиа.

На первом месте, наверное, будет Илон Маск с его 140 млн подписчиков его аккаунта только в Twitter. Немного, миллионов на 10, отстает бывший президент США Барак Обама. Он по-прежнему на «информационном коне». Далее четыре места подряд занимают никакие ни политики, а канадский музыкант Джастин Бибер (112 млн), футболист Криштиану Роналду (108 млн), певица Рианна (108 млн), музыканты Кэти Перри и Тейлор Свифт (107 и 92 млн соответственно). Лишь на 8-м месте по числу пользователей индийский премьер-министр Нарендра Моди (89 млн, что при полуторамиллиардном населении Индии — капля в людском море) и бывший президент США Дональд Трамп (86 млн). А замыкает десятку снова представительница поп-культуры певица Леди Гага.

В России нынче своя специфика.

Многочисленные, в меру глубокомысленные и аналитически настроенные блогеры, а также совсем легкомысленные так называемые инстасамки в последние годы набирали миллионы подписчиков-фанатов, каковые цифры не снились никакой газете «Правда» даже в самые тоталитарные советские времена, когда на нее обязали подписаться каждого коммуниста (а в КПСС на пике их было 18 млн), и не только их.

С началом СВО появилось совершенно новое явление в блогосфере и в массмедиа одновременно, каковым стали так называемые военкоры (на деле блогеры из зоны военных действий), число подписчиков у многих исчисляется сотнями тысяч. На первом месте, наверное, в этом плане стоит поставить отнюдь не военкора по стилистике, но блогера, который активно пишет про СВО — Юрия Подоляку (не путать с советником Зеленского Михаилом Подоляком, который очень осерчал на Маска, репостнувшего Карлсона), с числом подписчиков под 3 млн и числом просмотров его постов в десятки миллионов.

В России по состоянию на конец 2021 года было зарегистрировано чуть менее 70 тыс. СМИ, из которых немногим более половины составляли печатные издания, более 20 тыс. электронные издания и более тысячи имели статус информационных агентств. Однако, вне всякого сомнения, ни одно из этих массмедиа не могло похвастаться числом подписчиков, сопоставимых с тем, которое имеют топовые блогеры (они же теперь пафосно называются производителями контента).

Евгений Одиноков/РИА Новости Юрий Подоляка

Означает ли это, что теперь вторые убьют и окончательно закопают первых. Нет, нет и еще раз нет. По целому ряду причин.

Одной из причин взлета популярности индивидуальных производителей контента является то, что новые технологические возможности (а именно — возможности соцсетей и различных электронных платформ) дают им право и шанс распространять свой контент практически бесплатно или с минимальными затратами на продвижение. Притом фактически на равных с так называемыми «старыми статусными медиа», которые содержат еще и редакции, многочисленный обслуживающий персонал и чаще всего арендуют еще и какое-то помещение. А также платят все налоги.

При этом в сознании массового пользователя-читателя контент, производимый «статусными медиа» и распространяемый любителями-блогерами, имеет часто совершенно равную ценность. Во многом из-за того, что статусные медиа иногда ограничивают себя рамками цензуры или самоцензуры, так называемый индивидуальный контент тоже часто получает заведомое преимущество.

Скажем, те же военкоры гораздо в меньшей степени сдержаны соображениями вполне объяснимой в условиях военного времени военной цензуры, нежели спикер Минобороны Конашенков. При этом ограничить распространение неугодной информации даже для Минобороны далеко не всегда представляется возможным.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Игорь Конашенков

Современному потребителю информационного контента при этом очень трудно самостоятельно выстраивать в голове адекватную иерархию обрушивающихся на него потоков информации. Это все часто представляет для него своего рода белый шум, в котором неподготовленный пользователь абсолютно не способен ни выделить главное и второстепенное, ни отделить правду от истины, ни точно определить то, что называется термином «фейк».

Также следует отметить, что многие, если не подавляющее большинство блогеров-миллионщиков, работающих на информационной поляне, по сути дела часто паразитируют, эксплуатируют результаты работы статусных массмедиа.

Часто их посты представляют собой либо перепосты уже ранее изготовленного традиционными медиа контента, либо выражение сугубо субъективного оценочного суждения. Которое, конечно, из уст какого-нибудь Илона Маска имеет самодостаточное значение, однако, условно говоря, субъективными «колонками мнений» не может быть засеяно все информационное пространство.

Кто-то должен добывать «первичные новости», кто-то должен делать дорогостоящие репортажи. Наконец, кто-то должен перепроверять полученную информацию в нескольких источниках, проверяя ее прежде всего на предмет достоверности. И в этом плане значение статусных медиа остается незаменимым, поскольку запрос на верифицированную информацию в обществе остается.

Ну и, наконец, последнее.

Нынешний триумф социальных медиа и вознесенных ими блогеров-миллионщиков тоже ведь, на самом деле, временный. И в какой-то момент начнут говорить, что и этот формат умирает, что, мол, надоели, что пришел этому формату конец и настало время неких «совершенно новых» медийных форматов.

Например, многие уже сейчас предсказывают взлет популярности так называемой «дополненной реальности», когда пользователь-подписчик будет не только сам потребителем какого-то информационного контента, но и благодаря этой самой дополненной реальности у него создастся полное впечатление, что он уже непосредственный участник этого контента.

В общем, поживем— увидим.