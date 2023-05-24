«Россия — страна возможностей». Это не только констатация факта, но и название не имеющего аналогов в мире «пакета» проектов и конкурсов, в которых могут проявить себя люди разных возрастов, уровней образования и профессий: политики, студенты, ученые, квалифицированные рабочие и т.д. Платформе «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданной по инициативе президента Владимира Путина, на этой неделе исполнилось пять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Платформа РСВ

К 2023 году в рамках РСВ уже работают 26 проектов и конкурсов: в их числе состязание управленцев «Лидеры России», конкурсы для учащихся («Центр компетенций», «Студент года»), площадки для представителей науки и культуры, «Международный строительный чемпионат».

Смысл всех этих проектов в том, чтобы помочь специалистам — прежде всего молодым — самоопределиться в жизни, найти свое призвание и, конечно, создать для них систему социальных лифтов, продемонстрировать возможность карьерного роста.

Неудивительно, что почти 83% участников конкурсов «России — страны возможностей» говорят, что участие в ней положительно повлияло на их возможности в плане самореализации, а две трети участников смогли определиться, где они хотят дальше работать. Как отметил в своей поздравительной телеграмме президент Путин, многочисленные конкурсы на платформе организации «объединяют вокруг ключевых задач развития российских регионов и страны в целом дружные, сплоченные команды участников, раскрывают их значимый, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал».

Владимир Астапкович/РИА Новости Победители трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Интерес государства к этому раскрытию понятен, ведь речь идет о вопросе национальной безопасности. Созидательный потенциал — это огромная энергия и пассионарность, которая должна быть направлена в правильное, конструктивное, созидательное русло. Особенно если речь идет о молодежи, которая остро нуждается в четком, понятном видении будущего и перспектив.

Молодые люди должны видеть возможности для развития, те же самые социальные лифты, которые при должной работе могут вознести их на самые верха, для того чтобы иметь стимул работать в стране, а не отбросить свои амбиции или же уехать для их реализации в другие страны. И в том числе благодаря платформе «Россия — страна возможностей» люди в эти возможности поверили.

«В 2017 году, еще до создания «России — страны возможностей», по данным опросов, примерно 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. В конце 2022 года ВЦИОМ провел свежий опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня — 76%, то есть более чем в два раза за пять лет», — отметил гендиректор платформы, и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров. Если же говорить о мнении самих участников проектов, тех, кто прошел различные конкурсы, то там этот показатель в 2021 году составлял 93%.

Софья Сандурская/ТАСС Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров

Что и неудивительно, ведь проекты РСВ, в которых может принять участие любой россиянин, а зачастую и люди из ближнего и даже дальнего зарубежья, — это прекрасная возможность не только получить компетенции в процессе обучения у самых успешных людей этой области, но и на практике проверить свои возможности.

«Создание АНО «Россия — страна возможностей» позволило миллионам людей, особенно молодежи во многих регионах России и зарубежных государствах, найти дело по душе, реализовать себя и свои способности, добиться успеха в самых разных сферах — в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении», — отметил Владимир Путин.

Немаловажен тут и другой показатель — вера в возможность самореализации не только в стране в целом, но и в своих регионах. Долгое время одной из проблем России было то, что молодежь из областей и республик страны всячески стремилась в Москву (или в крайнем случае в Петербург), прежде всего потому, что как раз не видела возможностей для самореализации дома.

Речь идет не только о специфических профессиях, не сильно востребованных в малых городах (вряд ли там могут проявить себя, например, специалисты в области международных отношений и дипломатии). Уезжали молодые инженеры, ученые, преподаватели, тем самым создавая очень серьезный дисбаланс в столице и в то же время лишая регионы возможностей для развития. На сегодняшний же день 59% респондентов уверены, что у них есть шансы на реализацию на своей малой родине. Среди участников платформы так думает 77%.

Наконец, «Россия — страна возможностей» не только дает молодежи будущее, но и воспитывает в них столь нужное качество, как патриотизм. Не квасной и не диванный — нет, благодаря проектам платформы (например, ее флагманскому «Лидеры России») в стране формируется целое поколение активных созидательных патриотов, которые хотят, а при помощи платформы имеют возможность участвовать в жизни своей страны. Ну и, конечно, обретают для этого участия конкретные, практические навыки, а также идеологическую основу.

Максим Блинов/РИА Новости Участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Именно по инициативе этих патриотов в год своего пятилетия участники РСВ совершили одноименную автомобильную экспедицию вокруг Азовского моря (которое, напомним, с осени 2022 года стало внутренним морем России). Этот пробег стал не только символом исторического единства регионов России и связующей нитью между двумя значимыми для истории платформы местами (первым филиалом платформы — Мастерской управления «Сенеж», откуда стартовала экспедиция, и представительством платформы в ЛНР, где был завершен маршрут), но и своего рода рекламой платформы в новых регионах страны.

Очевидно, что именно там молодежь, как никогда, нуждается и в надеждах на самореализацию в России, и в вере в наличие социальных лифтов. В регионах, население которых должно не уезжать из-за идущей СВО и причиненных Украиной разрушений, а оставаться и восстанавливать свои города, землю, малую Родину. В чем им, конечно, помогут все общероссийские и региональные организации, включая платформу «Россия — страна возможностей», проекты которой, между прочим, заканчивали ряд чиновников, которые ныне работают в новых регионах. Например, Иван Кусов, нынешний министр образования Луганской народной республики, ставший победителем 4-го конкурса управленцев «Лидеры России» и занимающийся разработками в области инновационного развития регионов.

В целом за 5 лет работы платформа показала крайне высокую эффективность и востребованность, и востребованность эта в нынешних условиях резко возрастает. Импортозамещение, всплеск патриотизма, новые возможности в науке, культуре и бизнесе, образовательные реформы — все это дает молодым россиянам колоссальные возможности для самореализации, которые они будут реализовывать в том числе и через проекты платформы, доказывая тем самым всем — западным противникам, восточным партнерам, но прежде всего самим себе — тот факт, что Россия является самой настоящей страной возможностей.