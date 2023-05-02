Если в двух словах описать новый клип певицы Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в 2021 году, то этими словами будут: «Отмените отмену!». Правда песня «Standing Between Two Walls» («Стоя между двух стен»), на которую снят клип, спета на английском языке. Так что свою просьбу Манижа адресует не нам.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

Всю песню она жалуется на несправедливость, ведь она просто за мир, а ее не захотели понять ни в России, ни в западных «райских садах»:

«Стена слева — это не то место, где я родилась. Но это единственное место, которое я могу назвать домом. Стена справа — это весь мир. Кажется, что ты становишься меньше, когда тебя не слышат».

Сам клип — это явная отсылка к фильмам Ларса Фон Триера «Догвилль» и «Меланхолия». Такая явная и прямолинейная, что очень хочется назвать это плагиатом — декорации клипа, образы и операторские приемы, вроде съемок сверху, слизаны с «Догвилля» чуть больше, чем полностью.

В роли главной героини Грейс, которую в триеровском фильме терзали злые горожане за ее всепрощающую доброту, естественно, Манижа.

Бедная девочка в суровых обстоятельствах, которую казнит жестокое российское общество. То, что это делает именно российское общество, а не какое-то другое, мы можем понять по характерным белым булкам и борщам, мелькающим в кадре. Зрителю демонстрируют образы бессловесного русского народа с кляпами во рту, работающего за еду.

Кадр из видео «MANIZHA — STANDING BETWEEN TWO WALLS» Отсылка в к/ф «Догвилль» Ларса Фон Триера

Начало клипа — откровенная метафора на российских женщин, которые провожают мужей на СВО, маша им вслед белыми платочками, которыми потом затыкают себе рот. Хотя, конечно, больше похожи они на безумные украинские демонстрации с кровавыми трусами, которые год назад гастролировали по Европе.

В тех частях клипа, где нас отсылают осознавать неминуемый армагеддон через параллели с «Меланхолией», мы, видимо, должны понять, что стремительно катимся к концу света.

В итоге одну из ключевых героинь утопили, отмыв до кровавых ран, — тут, кстати, создатели клипа почему-то отвлеклись от плохой кальки с Триера и сделали непонятную отсылку к известному сериалу-антиутопии «Рассказ служанки».

Сюжет сериала построен на том, что США захватила религиозная секта, которая поработила всех женщин, которые способны рожать детей, сделав их бесправными инкубаторами. Актриса имеет заметное невооруженным взглядом сходство с главной героиней сериала — актрисой Элизабет Мосс, да и характерный чепчик весьма узнаваем.

Что авторы нам хотели сказать этой пасхалочкой, с кондачка определить трудно. То ли намекают на нетленное «бабы еще нарожают», то ли просто решили быть в мейнстриме и нативно протащили тему фемповесточки. А может просто решили, что в этом винегрете смыслов надо все лучшее сразу, и лишним не будет.

В завершение, естественно, случился «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», и все умерли — без этого никак.

Конечно, глоток надежды нам оставили, поэтому в конце показывают, что можно и по-другому: вот Манижа со скорбным лицом порывистым движением достает изо рта кляп и замирает в безмолвном крике на фоне таких же бодрых и оживших женщин.

То есть выход есть, русские, есть! Надо просто встать и идти. Болотная вон там, вы знаете, что делать, как бы намекает нам Манижа. Только без мрачного лоска гениальности Ларса все эти потуги получились просто откровенной вторичной безвкусицей. В общем, нам явно намекают, что певица — сложная возвышенная интеллектуальная барышня, за все хорошее против всего плохого. А глупый российский народ щи лаптем хлебает, пока она пытается усидеть на всех стульях сразу с очень умным лицом. Спасибо, мы оценили твой хороший вкус, Манижа! Но так и хочется сказать: «Не верю!»

Очень настораживает тенденция последних дней: тут и там один за другим «испуганные патриоты» шлют нам свои шифрованные сигналы, что «вы просто не понимаете! Это другое!».

Кадр из видео «MANIZHA — STANDING BETWEEN TWO WALLS» Белые платочками во рту

Недавно Кристина Орбакайте выпустила душещипательную песню, что Алла будет петь, хоть камни будут с неба лететь; Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело», откровенно сокрушается, что «хлеба пошли у музыкантов, потому что до черта таких, как я, уехали!».

А в «цивилизованном мире» почему-то не встречают этих прекрасных людей с распростертыми объятиями — музыкантам Орбакайте немецкое посольство не оформило визы, а Покровскому в американском Орландо сорвали концерт.

Вот теперь и Манижа пытается заигрывать со всеми сразу. Российской публике надо осознать, что они бессловесное стадо, которое ведут на убой, а западной — оценить глубину прогиба.

Посыл про «бессловесное стадо» из русских, правда, попытались смягчить оправданием, что русские люди хоть и стадо, конечно, но зато добрые. Один из куплетов начинается словами:

«Я родилась во время войны, половину своей жизни я была беженцем. Я знаю, каково это, когда ты никто, без друзей и связей, и ты оставила свой дом позади. Но русские встретили меня радушно, обычные люди. И политикам было на них наплевать, они по-прежнему не заботятся о них».

То есть ладно, так уж и быть, Манижа понимает, что простые люди не виноваты, они вот даже приняли ее, когда в ее страну пришла обещанная демократия и чуть походя не зашибла героиню вместе с семьей. Но почему эти люди никак не хотят понять, что надо срочно бежать устанавливать такую же «демократию» у себя, решительно непонятно. Вставай, москаль, иди, шатай режим! Ну!

Но как-то поздно спохватилась певица со своими оправданиями перед «цивилизованным миром». Год назад европейцы еще, быть может, оценили и подали. Но сегодня усталость от темы Украины и беженцев там уже переходит в откровенный негатив. И даже нещадная эксплуатация несомненного талантливого и любимого европейцами Фон Триера уже не сработает. Нет «хороших русских», нет!

Даже запрыгнувшей в первый вагон этого горящего поезда Чулпан Хаматовой, которая на каждом углу осуждала «российскую агрессию», это не помогло, спектакль с ее участием отменили даже на задворках цивилизации в Риге. Кажется, наша «творческая интеллигенция» понемногу начинает осознавать, что история имеет привычку повторяться. И судьба очередной «волны эмиграции» ничем не отличается от всех предыдущих. И из тысяч уехавших признание получат единицы. Кто-то осознает раньше, как Эдуард Лимонов, и вернется, многое переосмыслив.

А кто-то будет влачить жалкое существование, выступать во второсортных клубах и иногда давать на ютубе интервью таким же неудачникам для горстки таких же горе-эмигрантов, бесконечно пережевывая свою русофобскую жвачку в отчаянных попытках убедить в первую очередь самих себя в своей правоте. А почему не поняли? Да просто опять «народ не тот».

Кадр из видео «MANIZHA — STANDING BETWEEN TWO WALLS» Купание

Надо бы нашим беглым «гениям» раздавать на российской границе лимоновскую статью «Разочарование», чтобы они ехали навстречу прекрасному демократическому будущему во всеоружии, без розовых очков:

»…труднее всего приходится интеллигенции. Более всего страшна не черная работа, страшна необходимость перестроиться психологически, стать не тем, кто ты есть, потерять себя. Парадоксально, но именно и ехали затем, чтоб сохранить или даже возродить себя. Быть не тем, кто ты есть, можно было и в СССР, с гораздо меньшими, впрочем, духовным затратами. Из писателя, художника, чтобы уцелеть, эмигрант должен превратиться в человека иной профессии, а это и есть поражение и несвобода, потеря себя».

Так что старания Манижи и деньги, потраченные на явно очень недешевый клип, пропадут даром.

С другой стороны, деньги у Манижи есть — она девушка из «высшего общества» в прямом смысле этого слова. Дочь очень обеспеченных родителей, принадлежащая к влиятельным таджикским кланам, может себе это позволить. Еще поэтому эти попытки просить милостыню в виде признания не вызывают сочувствия.

Хотя, как знать… Может, именно поэтому в качестве отсылки она выбрала «Догвилль» и Грейс? Ведь героиня была дочерью влиятельного гангстера, который в итоге убил всех жителей города за страдания, которые они причинили его ребенку. Но только режиссер вкладывал в фильм куда более глубокий смысл, чем банальное «ребята, давайте жить дружно!». Именно поэтому отец Грейс ей говорит, что ее терпимость к жестокости ошибочна: «Твоя доброта — это и есть высокомерие». Фон Триер в своем фильме критикует лжехристианство и псевдогуманизм, которые исповедует современное западное общество.

Нельзя быть хорошим, осуждая зло только в том отрезке времени, когда это зло начинает мешать жить непосредственно тебе. Это главная ошибка всех российских артистов, которые много лет были «вне политики» и стали замечать ее только тогда, когда она добралась до их карманов.