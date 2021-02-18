Мельбурн, Австралия, , 14:50 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев является, возможно, лучшим игроком в последние несколько месяцев. Об этом 18 февраля заявил сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович.

«Возможно, Медведев — лучший игрок в туре в последние несколько месяцев. У них будет очень интересный матч с Циципасом, который я буду смотреть с попкорном», — сказал Джокович.

По его словам, у него нет предпочтения, с кем играть в финале, поскольку и Медведев, и Циципас «играют в прекрасный теннис».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович обыграл российского теннисиста Аслана Карацева и вышел в финал Australian Open, где его соперником будет победитель матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Стефаносом Циципасом (Греция).

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