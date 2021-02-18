Будапешт, , 13:43 — REGNUM Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) ужесточила антидопинговые правила. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что исполком IWF одобрил рекомендацию независимой антидопинговой комиссии о том, чтобы сократить количество нарушений в течение года, которое приводит к отстранению спортсменов.

Теперь процедуру отстранения повлекут три нарушения антидопинговых правил в течение одного года. Ранее эту процедуру начинали после четырёх нарушений.

Читайте также: Глава Федерации тяжёлой атлетики России может стать вице-президентом IWF