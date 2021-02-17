Москва, , 16:33 — REGNUM Матч между московскими футбольными клубами «Спартаком» и «Динамо» в 1/8 финала Кубка России пройдет согласно утвержденному расписанию. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей», — отмечается в сообщении.

При этом окончательное решение о проведении матча примет инспектор и главный арбитр за 1 час до начала встречи с учетом фактической погоды.

В день матча, 20 февраля, в Москве температура воздуха опустится до — 22 градусов.