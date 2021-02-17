Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) должен отобрать чемпионский пояс у российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом 17 февраля заявил бывший американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен в своём YouTube-канале.

«Не могу понять, что они обсуждают всё это время. Что там можно обсуждать? Хабиб уходит или остаётся?» — сказал Соннен.

По его словам, если Нурмагомедов остаётся, то должен защищать чемпионский титул в лёгком весе. Но если он объявил об уходе, то пояс у него нужно забрать.

Напомним, Соннен — бывший американский боец, на счету которого 31 победа, 17 поражений и одна ничья. В октябре 2018 года он потерпел поражение в поединке с Фёдором Емельяненко.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава UFC заявил, что не планирует лишать Нурмагомедова чемпионского пояса