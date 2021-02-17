Бостон, США, , 08:33 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт 43 очка.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, набравший 27 очков.

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