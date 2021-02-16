Лос-Анджелес, США, , 10:49 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Маркус Моррис, записавший в свой актив 32 очка.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, сделавший трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

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