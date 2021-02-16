Лондон, , 10:37 — REGNUM Лучшим тренером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признан Жозе Моуринью. Об этом 16 февраля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на протяжении последних 16 лет Моуринью регулярно входил в топ-10 лучших тренеров мира. При этом он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира по итогам года (2004, 2005, 2010, 2012).

На втором месте расположился главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, которого признавали лучшим в 2014 и 2017 годах. Третье место поделили между собой Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

Напомним, в настоящее время Моуринью возглавляет английский «Тоттенхэм». Ранее он работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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