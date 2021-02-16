Тегеран, , 09:13 — REGNUM Иранские параолимпийцы в категории слабовидящих завоевали 9 медалей по итогам чемпионата мира по легкой атлетике в ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заключительный день соревнований Хаджар Сафарзаде, которая была единственной иранкой в категории слабовидящих, завоевала серебряную медаль в беге на 400 м среди женщин со временем 60:00,34 секунды. Спортсмены из Турции и Кении завоевали золото и серебро со временем 59:14 и 60:08,41 секунды.

Иранские параолимпийцы завоевали в общей сложности 9 медалей. Мехди Овлади завоевал 2 золотые медали, Мехди Моради и Бехзад Азизи также заполучили золото, Саман Пакбаз и Хаджар Сафарзаде завоевали серебряные медали.

Также сообщается, что иранские параспортсмены Вахид Али Наджими и Масуд Хейдари смогли заполучить бронзовые медали.

В категории спорта с ограниченными возможностями иранские параолимпийцы завоевали 6 медалей. Хамед Амири получил две золотые и одну серебряную медали. Серебро завоевали Саид Афруз, Али Асгар Джаванмарди, Алиреза Садекян.

Чемпионат ОАЭ был важным соревнованием для иранских спортсменов в подготовке к токийской Параолимпиаде.

Из-за условий, возникших в результате пандемии коронавирусной инфекции, медали были распределены в ходе онлайн-церемонии и вручены руководителям команд.