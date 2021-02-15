Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» провёл заключительный товарищеский матч на втором зимнем сборе в Испании. Жёлто-синие уступили «Локомотиву» (Москва) со счётом 1:2.

Автором первого гола стал бразильский защитник Пабло Кастро, затем точным ударом отметился Никита Иосифов. Ответный мяч в ворота «Локомотива» забил Данил Глебов.

Всего на втором сборе в Марбелье подопечные Валерия Карпина провели четыре игры. Встреча с «Краснодаром» была проиграна со счётом 0:2. Контрольный матч «Ростов» — «Локомотив» (Тбилиси) завершился победой жёлто-синих — 4:1. Вничью был сыгран третий матч с клубом «Атлетико Санлукеньо» — 0:0.