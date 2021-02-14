Канберра, , 17:28 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) одержал победу над Милошем Раоничем (Канада) в матче IV круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча продолжалась 2 ч 56 мин. и завершилась — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 в пользу действующего чемпиона Australian Open.

Для сербского теннисиста эта победа стала 300-й в карьере на турнире Большого шлема.

В четвертьфинале он сыграет с Александром Зверевым (Германия), обыгравшим Душана Лайовича (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее Симона Халеп (Румыния) одержала победу над Игой Свёнтек (Польша) в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча продолжалась 1 ч 53 мин. и завершилась — 3:6, 6:1, 6:4 в пользу румынской теннисистки.

В четвертьфинале Халеп сыграет с Сереной Уильямс (США).