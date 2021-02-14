Чикаго, США, , 09:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» переиграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев в дополнительно время со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Чикаго» голы забили Николя Боден (24-я минута) и шведский форвард клуба Карл Сёдерберг (57-я). У «Коламбуса» шайбами отличились Патрик Лайне (7-я) и Кэм Аткинсон (35-я).

Победный гол в овертайме на счету нападающего хозяев Алекса Дебринкэта (61-я).

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров отличился в матче одной результативной передачей. Российские защитник и нападающий «Коламбуса» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», который проиграл прошлую встречу, 16 февраля встретится с клубом «Детройт Ред Уингз». «Коламбус», который этим поражением прервал серию из двух побед подряд, в это же день сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».