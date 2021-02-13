Альтенберг, , 14:45 — REGNUM Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков стали обладателями бронзовых наград в смешанной командной гонке на чемпионате мира (ЧМ) по бобслею и скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом первое место заняли немецкие спортсмены Тина Херман и Кристофер Гротхер, чей результат составил 1 минуту 55,41 секунды. Вторыми в итоговом зачете стале два немецких спортсмена — Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер, которые отстали от лидеров на +0,14 секунды.

Пи этом третий результат Никитиной и Третьякова составил +0,15 секунды ко времени победителей.

Еще двое российских скелетонистов — Алина Тарарыченкова и Евгений Рукосуев — заняли пятое место (+0,80 секунды).

Отметим, смешанная командная гонка среди скелетонистов входит в программу чемпионатов мира второй подряд год.