Тегеран, , 09:39 — REGNUM Иранские паралимпийцы завоевали три медали в первый день чемпионата Fazza по легкой атлетике в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 февраля.

В первый день международных соревнований, которые являются подготовительными к паралимпийским соревнованиям, тяжелоатлет Саман Пакбаз завоевал серебряную медаль в классе В2, завоевав первую медаль для иранской команды, отправленной на соревнования в Дубай.

В этой категории два соперника из Узбекистана и Белоруссии, бросившие гири на 15,92 и 13 метров соответственно, завоевали золотую и бронзовую медали.

Вахид Али Наджими был еще одним иранским медалистом, который завоевал бронзу в классе B3.

В секции инвалидов Международных соревнований по легкой атлетике Fazza и в метании копья класса 54/53 Хамед Амири занял первое место с рекордом 30,96 метра, а спортсмены из Греции и Словакии заняли второе и третье места соответственно.

12-й чемпионат Fazza Athletics Championships — Dubai 2021 World Para Athletics Grand Prix проходил с 10 по 13 февраля 2021 года.