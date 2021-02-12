Лондон, , 16:59 — REGNUM Футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион» подписал новый контракт с игроком Конором Таунсендом — до лета 2024 г. Об этом 12 февраля сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Прошлый контракт с защитником был рассчитан до конца этого сезона.

Таунсенд перешел в «Вест Бромвич» в 2018 г. из «Сканторп Юнайтед» и с тех пор провел 60 матчей.

Он начал карьеру в «Халл Сити», у которого брал напрокат «Гримсби Таун», «Честерфилд», «Карлайл Юнайтед», «Данди Юнайтед» и «Сканторп Юнайтед», прежде чем окончательно присоединиться к последнему в 2016 г.

В начале сезона 2018/19 Таунсенд присоединился к «Вест Брому» за 756 тыс. фунтов.